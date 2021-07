Il GAL Molise Rurale proroga i termini di scadenza del Bando finalizzato alla creazione di filiere corte

Dopo un’attenta valutazione e su richiesta degli operatori locali e delle associazioni di categoria, il GAL Molise Rurale ha determinato la proroga dei termini per la presentazione delle domande relative al Bando 1.B.1 “Interventi finalizzati alla Cooperazione per l’accesso ai mercati locali, per lo sviluppo delle filiere corte e per lo sviluppo e/o commercializzazione di nuovi prodotti/processi e servizi turistici inerenti al turismo rurale” a sostegno di forme aggregative di piccole o microimprese e/o imprenditori agricoli, con sede legale e/o operativa in uno dei comuni dell’area GAL, riuniti in Gruppi di Cooperazione. La scadenza per l’invio delle domande, inizialmente fissata al 31 luglio 2021 è così rimandata al 30 agosto 2021. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici del GAL oppure consultare il sito https://www.galmoliserurale.it/.