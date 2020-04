Il Gal Alto Molise continua l’attività attraverso gli strumenti multimediali

Martedi 21 aprile 2020 si è tenuto un evento online al quale hanno partecipato Sindaci e amministratori dei Comuni del GAL, per il Comune di Agnone ha partecipato la Commissaria Prefettizia Dott.ssa Giuseppina Ferri, per discutere operativamente dei bandi in pubblicazione, delle iniziative avviate ed in corso sul territorio immaginandolo anche alla luce dell’emergenza e delle conseguenze economiche del COVID-19.

L’incontro è stato introdotto dalla Presidente del GAL dott.ssa Serena Di Nucci, la quale ha ringraziato le amministrazioni locali per il lavoro particolarmente gravoso che stanno svolgendo in questo periodo emergenziale e portando a conoscenza delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nelle ultime settimane. Il Direttore del GAL arch. Mario Di Lorenzo ha ricordato i bandi in essere, rivolti alle imprese e agli Enti Locali, sollecitando i Comuni a riprendere l’attività di organizzazione delle coalizioni di progetto già avviate nel periodo pre-emergenza sanitaria. Inoltre è stato discusso dell’imminente pubblicazione del Bando a sostegno delle Cooperative di comunità, che oggi assumono particolare rilievo per il loro apporto al benessere comunitario. Sono stati oggetto di discussione anche gli aspetti operativi legate alle attività progettuali e le decisioni immediate da prendere anche alla luce dell’emergenza.

La Presidente del Serena Di Nucci ha chiosato: “Il GAL continua nel suo percorso avviato sin dalla costituzione teso a rinsaldare la coesione territoriale nel solco di un comune obiettivo di sviluppo dell’Alto Molise”.