Il futuro molisano nei trasporti

di sergio genovese

E’ di questi giorni la notizia che la Regione Molise ha predisposto il Piano dei Trasporti di cui abbiamo preso visione. Le perplessità sono ataviche, i verbi sono coniugati al futuro, tutto è rimandato al domani che dalle nostre parti sembra non voler arrivare mai. Se il tempo, come tuti pensiamo, è lontano, tutti i molisani svegli ( non è che ce ne sono tanti) immaginano ancora un Molise con le strade e le frane di oggi e le littorine che continueranno a camminare sulle nostre strade ferrate ottocentesche. Non è un parlare di piazza con la ispirazione di luoghi comuni da bar dello sport. Tutti ci dovremmo chiedere perchè il piano interviene a fine legislatura, chi se ne occuperà nel caso le elezioni dovessero cambiare la impalcatura del consiglio regionale? Domande legittime a cui forniscono immediata risposta le storie che abbiamo conosciuto della nostra regione. L’esempio è la metropolitana leggera di cui si è tornati a parlare dopo quattro anni di attività della giunta Toma se è vero come è vero, che i cantieri da tempo avevano consegnato l’opera. Mentre in Veneto stanno immaginando l’Hyper transfer un treno supersonico capace di correre a mille chilometri all’ora, noi siamo ancora a chiederci se il treno elettrico per Roma ,tanto agognato, potrà passare sotto le gallerie del Valico di Vinchiaturo Siamo ancora a chiederci se queste opere al momento della loro realizzazione troveranno un Molise in vita. Tra denatalità e spopolamento volontario dei giovani, solo tra qualche anno saremo in duecento settantamila, in gran parte anziani. Un orizzonte grigio anzi nero, ci condiziona a leggere con molta prudenza e scetticismo che avremo persino un piccolo aeroporto, la quattro corsie e via dicendo. Diciamoci la verità, sul versante trasporti, negli anni, tutti i politici molisani si devono sentire responsabili di uno sfascio da terzo mondo. Persino i grandi La Penna, Sedati e tutti i leader della balena bianca regionale, sono coinvolti in una critica che li ha visti distratti a non comprendere che le vie di comunicazione sono e restano la panacea per il successo o la sconfitta di una comunità. Non aver pensato mai ad un treno che scorresse in parallelo con la bifernina lasciando le tratte per Napoli e Roma alla loro origine post rivoluzione industriale, è una colpa che va sottolineata soprattutto conoscendo la potente ascendenza che avevano nelle stanze dei bottoni di Roma. Sul nuovo piano, dunque, chi vivrà vedrà, i molisani svegli non possono che affidarsi a questa onesta lettura.