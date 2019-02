Il futuro delle banche e dei conti correnti tradizionali

C’è chi pensa che il destino delle filiali bancarie possa subire la stessa fine delle cabine telefoniche, ma sarà davvero così?

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una progressiva scomparsa di quelli che sono gli sportelli bancari che stanno diventando sempre meno. Solo nell’ultimo anno le chiusure in Italia son state più di 1300 e si pensa che nel 2019 supereranno le 3000 chiusure (Dati Fabi) . Nonostante queste chiusure l’Italia resta sempre tra i paesi in testa in Europa come numero di filiali fisiche e come numero di conti correnti aperti direttamente in banca. Questi numeri derivano soprattutto dai dati demografici che caratterizzano il nostro paese e comunque in controtendenza rispetto a quelli mondiali, che vedono un numero crescente di sportelli bancari fisici distribuiti sul territorio.

Ma cosa sta facendo scuotere il mercato bancario tradizionale?

Le banche dirette, quelle che più comunemente vengono conosciute come banche online, nel corso degli ultimi anni stanno vivendo una crescita esponenziale sia in Europa che in Italia. Queste banche infatti, sono degli istituti che operano totalmente online, sia attraverso i classici servizi di home banking sia attraverso la nuova frontiera del mobile banking. I servizi di alcune di queste banche infatti, possono essere utilizzati totalmente attraverso il proprio smartphone, semplicemente installando l’applicazione mobile della banca stessa, sia in versione android che per iPhone.

Tra questi si evince una crescita a 6 cifre di 3 importanti banche dirette europee, N26 bank, banca autorizzata dall’ente bancario tedesco ad operare in tutta Europa, Revolut dall’ente Lituano e Monzo dall’ente bancario Inglese.

Troviamo diverse opinioni su N26 in rete e i clienti sembrano davvero soddisfatti di questa nuova tipologia di conto corrente online.

Tutti questi servizi offrono dei conti correnti online praticamente a costo zero senza nessuna interazione umana, delle carte di pagamento che sfruttano i circuiti MasterCard o Visa e la possibilità di poter effettuare pagamenti o riceverli tramite bonifico bancario oltre alla possibilità di prelevare denaro in tutti gli ATM del mondo.

Il loro utilizzo avviene attraverso delle applicazioni mobile semplicissime da usare e che permettono di svincolarsi dalle classiche operazioni svolte tramite l’home banking o tramite le filiali bancarie più tradizionali. L’unico punto di contatto con la precedente realtà è dato dall’utilizzo degli sportelli ATM distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Sembrerebbe però che il futuro non preveda la totale scomparsa delle filiali bancarie. Le banche tradizionali, infatti, si stanno attrezzando per sopravvivere alla battaglia con le banche dirette. Gli investimenti in ricerca e sviluppo stanno crescendo, tutte le banche si stanno dotando di servizi home banking e mobile banking e lo scenario più plausibile per le filiali sembrerebbe quello di una trasformazione che vede la sostituzione dei classici dipendenti allo sportello con degli sportelli totalmente automatizzati.

I dipendenti potranno così essere spostati per la gestione delle consulenze su prodotti e operazioni più complessi.