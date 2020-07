Il futuro delle aree interne: iniziativa organizzata dall’associazione “Volare”

Lunedì 3 agosto 2020, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, è in programma il Talk on Web “AREE INTERNE”, promosso dall’Associazione “Volare – il futuro oggi”, presieduta dal Senatore Tommaso Nannicini. Sarà possibile seguire i lavori in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione all’indirizzo https://www.facebook.com/VolareAssociazione/ e da quella di Nicola Messere https://www.facebook.com/nicola.messere.5. L’Incontro vuole sollecitare l’interesse pubblico sulla possibilità di individuare un percorso di recupero e rivalutazione economica e culturale, destinato ai piccoli insediamenti urbani, lontani dalle vie di comunicazione principali, dimenticati da qualsiasi strategia di crescita e caratterizzati da significativi indici di decremento e di invecchiamento della popolazione residente. Un modello di cambiamento dei piccoli borghi molisani, trasparente ed efficace che, offrendo una visione strategica al territorio, riesca a fondere la promozione di un nuovo sistema di sviluppo con i desiderata del suo tessuto umano ed economico. La scelta dell’argomento da trattare in ragione delle sue caratteristiche strutturali (chiaramente indefinito nello spazio e nel tempo) è stata condizionata dalla necessità di attivare e raccogliere sollecitazioni culturali che vadano nella direzione di uno sviluppo in cui le aspirazioni degli abitanti siano condivise e la qualità dell’ambiente naturale e del costruito diventino un valore di cui riappropriarsi. La crisi sanitaria dovuta alla pandemia causata dal virus Covid-19 ha messo a nudo la debolezza di alcune scelte effettuate nel passato sia sotto l’aspetto sanitario, infrastrutturale e sociale. Alcuni ritengono che, a questo punto, le aree interne possono diventare la soluzione giusta per creare una migliore, più sana ed umana qualità della vita. Questo non significa creare uno scontro tra il centro e la periferia, ma un dibattito che tenga conto di come la riscoperta delle aree interne può aiutare a riequilibrare gli attuali stili di vita dei grandi centri urbani. In sintesi, con questo incontro si vuole proseguire e contestualizzare una discussione tra coloro che da anni lavorano in questa direzione e le istituzioni.