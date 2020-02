Il futuro che si costruisce tra i banchi di scuola, il convegno al Sant’Antonio

Organizzato dall’associazione Terra dei Padri assieme all’ordine degli avvocati di Termoli-Larino e alle scuole. «Diamo ai ragazzi la possibilità di concretizzare le loro scelte»

L’obiettivo è stato quello di dare ai ragazzi la possibilità di concretizzare le scelte e sciogliere i dubbi relativi al loro futuro. Si è svolto presso l’ex Cinema Sant’Antonio il convegno “Le vie del diritto, professioni a confronto” organizzato dall’associazione Terra dei Padri assieme all’ordine degli avvocati di Larino. Un’associazione, quella della Terra dei Padri, che da sempre «è impegnata nel promuovere e diffondere la cultura italiana, le nostre tradizioni ed i valori nazionali che secondo noi sono alla base della nostra società. A dare vita alla nostra associazione – è stato affermato nel corso del convegno – è l’incontro tra persone di diversa estrazione sociale e professionale che hanno nel loro vissuto un denominatore comune come l’amore per la patria, per la libertà e per la giustizia». Presente alla manifestazione anche il presidente dell’ordine degli avvocati di Larino, Roberto D’Aloisio. «La nostra attenzione è rivolta ai ragazzi e ai professori presenti in sala, al mondo della scuola. Abbiamo voluto con forza questo incontro coinvolgendo professionisti del territorio perché crediamo che idee, ambizioni e sogni vadano coltivati e forgiati soprattutto dai giovani. Magari in molti di voi, considerato che siete all’ultimo anno delle superiori, si sta facendo strada il pensiero del futuro e del lavoro da intraprendere. Io penso che non ci sono professioni più o meno nobili o prestigiose rispetto ad altre, a prescindere dal titolo che metterete o meno davanti al vostro nome». Di qui, quindi, il voler mettere l’attenzione su una delle professioni di certo più ambite: quella dell’avvocato. «Ed è da qui che nasce questo appuntamento per farvi una idea precisa e capire come gli uomini e le donne che lavorano nell’ambito della legge hanno un compito speciale. Perché non è importante il ruolo che una persona riveste, la cosa importante è che ogni mestiere ha la sua umiltà, il suo onore ed il suo valore, purché venga svolto in maniera dignitosa, onesta e corretta».