Il futuro arriva a Colletorto, l’amministrazione comunale aderisce alla banda larga

REDAZIONE TERMOLI

Colletorto aderisce alla misura 7del PSR 2014/2020 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. L’amministrazione comunale di Colletorto ha incontrato dirigenti della OPEN FIBER incaricati per un sopralluogo nel comune di Colletorto per l’installazione della banda larga. Il futuro arriva a Colletorto, grazie all’impegno della Regione Molise e in particolare dell’assessore Cavaliere, la banda larga arriva anche a Colletorto, una nuova opportunità verrà data alle nostre imprese e ai nostri figli i quali avranno la possibilità di poter competere ad armi pari con le altre zone d’Italia colmando il Gap esistente tra le nostre aree e il resto d’Italia. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale volta a recuperare il tempo perso e che ha portato Colletorto a perdere terreno nei confronti delle altre aree del Molise e dell’Italia.