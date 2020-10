Il fotografo De Dominicis presenta il suo ultimo lavoro

URI (Urban Reportage Italia) organizza una edizione di Aperi-Tage a Campobasso: il fotografo Dario De Dominicis presenterà il suo lavoro “Alla sinistra di Cristo”, un progetto di fotografia documentaria sulla comunità dei pescatori artigianali di Rio de Janeiro. Il lavoro ha recentemente ottenuto il primo premio al Festival della Fotografia Etica di Lodi, nella categoria Madre Terra. Sarà un’occasione per conversare sulla fotografia e sulle sue forme di rappresentazione della società. L’evento è organizzato in collaborazione con: Centro per la fotografia Campobasso”Vivian Maier” e Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri” e si svolgerà mercoledì 7 Ottobre 2020 ore 19:00 presso il dopolavoro ferroviario in via Garibaldi 1 a Campobasso.