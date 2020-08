Il forte vento si abbatte sulla costa, fuggi fuggi dei turisti dal Lungomare: domani i temporali

Un forte vento si è abbattuto questo pomeriggio, martedì 4 agosto, intorno alle 18.30 su Termoli. In particolar modo sul lungomare Cristoforo Colombo si è registrato qualche danno, con la rottura di alcune finestre delle abitazioni, e il fuggi fuggi dei turisti che in fretta e furia hanno chiuso i propri ombrelloni per mettersi al riparo. Un accenno di tromba d’aria ha creato qualche piccolo disagio, ma per fortuna non si sono registrati gravi danni a cose o persone. Il maltempo dovrebbe proseguire anche nella giornata di domani quando sono in programma temporali, accompagnati da un deciso calo della temperatura.