Il forte vento imperversa sulla regione, danni all’Alberghiero: lunedì scuola chiusa

Il forte vento che sta imperversando sulla regione dalla serata di ieri, ha provocato qualche danno, per il momento per fortuna solo lieve. I Vigili del Fuoco segnalano rami pericolanti e coperture divelte, ma nessun danno a persone.

Problemi maggiori si sono registrati presso l’Alberghiero di Vinchiaturo. Divelte alcune coperture del tetto con l’acqua piovana che è entrata nell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno operato in mattinata. A causa di questi danni l’Istituto resterà chiuso per la giornata di lunedì 25 per permettere la messa in sicurezza di quella parte di edificio interessata dalle lesioni. Gli studenti svolgeranno didattica a distanza.

Le previsioni meteo non sono incoraggianti: vento forte e pioggia dovrebbero interessare la nostra regione anche per la giornata di domani, domenica 24 gennaio.