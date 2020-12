Il forno crematorio non si farà, la giunta ritira la proposta di delibera

Andando in giro lungo le strade del paese che ha letteralmente regalato fior di vacanze questa ultima estate a tanti turisti provenienti da ogni dove, non si può fare a meno di notare una cosa: sono spariti i tanti manifesti e gli altrettanti lenzuoli bianchi appesi ai balconi delle case o davanti alle porte che palesavano una evidente contrarietà alla realizzazione di un tempio crematorio.

Perché a San Giovanni in Galdo la stragrande maggioranza dei cittadini residenti (e non solo) si era opposta a questo progetto la cui idea era nata nel febbraio del 2020 quando, l’amministrazione comunale (nel caso in questione la giunta comunale), aveva manifestato l’intenzione di realizzare l’opera attraverso una proposta di delibera.

Ebbene, dopo lunghi mesi di dissidi interni, il sindaco ha comunicato che la medesima proposta di delibera è stata definitivamente ritirata. Con buona pace di quei cittadini che con dignità avevano protestato in maniera chiara ed inequivocabile proprio contro quell’intenzione degli amministratori che loro stessi avevano votato con un grande consenso recentemente per il rinnovo del consiglio comunale.