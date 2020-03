Il fondamentale lavoro della Its per la sanificazione di ospedali, ambulatori e ambulanze

In un momento d’emergenza come quello che stiamo vivendo è fondamentale il lavoro di chi opera in trincea. Oltre a medici e infermieri che sono sulla prima linea di questa battaglia, c’è anche chi lavora nelle retrovie, ma il cui compito è di vitale importanza. Stiamo parlando degli operatori della sanificazione. Questo delicato compito in regione è svolto dalla Its. L’azienda ha provveduto sino a questo momento a sanificare l’ospedale di Termoli, l’ambulatorio di Riccia, l’ambulatorio di Bojano, l’ospedale di Larino, il nosocomio di Isernia, la postazione del 118 di via Toscana a Campobasso, il pronto soccorso del Cardarelli, insieme ai reparti di malattie infettive e rianimazione e a tutte le ambulanze. Si tratta di un lavoro delicato, ma estremamente importante perché permette poi a tutti di lavorare in sicurezza. Il lavoro è coordinato dal dottor Torello, dirigente Asrem, che si rapporta con la Its.