Il folk rock creativo e “disordinato” dell’Orchestraccia sul palco di piazza della Vittoria

Stasera dalle 21:30, nell’ambito dei festeggiamenti per il Corpus Domini a Campobasso, il concerto della band romana composta da attori, cantautori, musicisti e performer che è stata anche tra gli ospiti al Festival di Sanremo e ha composto un brano per la serie “I Cesaroni”

di Antonio Di Monaco

Qualcuno non ha esitato a definirla la più amata band folk rock italiana. L’Orchestraccia, che si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti e performer, si esibirà questa sera, a partire dalle 21:30, sul palco di piazza Della Vittoria a Campobasso nell’ambito dei festeggiamenti per il Corpus Domini. Il progetto musicale che porta il loro nome è nato a Roma nel 2010 con il coinvolgimento di diversi artisti della scena locale. La loro formazione cambia spesso, ma il nucleo originario era composto da Luca Angeletti, Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Leo ed Edoardo Pesce.

Dopo aver iniziato a suonare insieme in alcuni locali romani, sbarcano nel 2012 in tv, all’interno del programma The Show Must Go Off su La7. Nell’ottobre dello stesso anno si esibiscono in una kermesse organizzata per i lavoratori insieme a due grandi artiste come Fiorella Mannoia e Noemi.

Debuttano discograficamente nel 2013, con il disco “Sona Orchestraccia sona”. Quindi, l’anno dopo entrano per la prima volta nel cartellone del Concerto del Primo Maggio. Sono i primi vagiti di una carriera che continua con grandi soddisfazioni, a partire dal secondo album, Canzonacce, che gli permette di guadagnare un posto anche nel tabellone del Rock in Roma, uno dei principali festival musicali dell’estate italiana.

Si esibiscono in Rai nel programma “L’anno che verrà”, nel giorno di Capodanno 2019, mentre negli anni successivi riescono ad arrivare come ospiti anche a Sanremo. Infine, tra le curiosità legate alla band, va ricordato che nel 2014 hanno realizzato un brano per la serie televisiva “I Cesaroni”; hanno realizzato una canzone anche per la colonna sonora del film “Ovunque tu sarai”; nel 2018 hanno collaborato con il rapper Piotta e su Instagram l’Orchestraccia ha un account da diverse migliaia di follower cui, chissà, da domani potrebbero aggiungersene ancora molti altri.