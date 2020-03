Il flashmob di Roberta Pranzitelli con la commovente Ave Maria di Gounod

Durante i flashmob degli ultimi giorni numerosi musicisti si sono “esibiti” sul balcone di casa o in giardino per mandare un messaggio positivo di resilienza e lotta al virus attraverso la musica e l’arte. In questo video la Violinista Roberta Pranzitelli ha eseguito l’Ave Maria di Gounod (QUI il link del video). L’Ave Maria di Bach-Gounod è una celebre composizione sul testo in lingua latina dell’Ave Maria. La melodia del canto è stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, che la pensò sovrapposta al Preludio No. 1 in do maggiore dal I Libro del Clavicembalo ben temperato (BWV 846), composto da J.S. Bach circa 137 anni prima. Un brano scelto per affidare alle mani divine queste ore difficili in cui siamo tutti messi alla prova. Roberta è docente di violino presso l’istituto comprensivo di Ripi (FR). Dopo aver eseguito il brano, i suoi studenti hanno decisa di imitarla ed hanno eseguito individualmente diversi brani studio da casa.