Il fischietto termolese Luca Massimi dirigerà Napoli-Torino 

A dirigere l’ottava giornata di serie A che vedrà sfidarsi Napoli e Torino sarà l’arbitro termolese, Luca Massimi.

In questa stagione il fischietto di Termoli ha diretto 2 gare in massima serie, entrambe concluse con una vittoria interna. Alla prima giornata è sceso in campo all’Olimpico, nella palpitante vittoria in rimonta della Lazio sul Bologna (2-1), in cui ha dispensato 2 cartellini rossi (Maximiano e Soumaoro) e 6 gialli. Stesso stadio ma squadra diversa nella settimana successiva: partita maschia tra Roma e Cremonese, con gli uomini di Josè Mourinho a spuntarla di misura grazie ad un’incornata di Smalling nel secondo.

2 i precedenti con il Napoli. Il primo risale alla Coppa Italia 2019/20, quando in un freddo pomeriggio di gennaio, Lorenzo Insigne fa doppietta dagli 11 metri eliminando così il Perugia agli ottavi della manifestazione tricolore. Ha sapore amaro il secondo, quando il 22 dicembre 2021 lo Spezia passa al Maradona con un’autorete di Juan Jesus, rovinando le festività natalizie ai supporters partenopei.

Massimi ha invece incrociato il Torino per ben 3 volte, tutte in occasione dello scorso campionato e sempre in trasferta. Granata corsari a Genova sponda Samp con rimonta firmata Singo e Praet, poi doppio pari a Bologna (0-0) e Cagliari (1-1, autorete di Carboni e Joao Pedro).

Luca Massimi, 33 anni è arbitro dal 2007. Ha esordito in Serie A in Sampdoria-Cagliari 1-0 del 24 febbraio 2019. diventando così il primo arbitro nato in Molise ad arbitrare una partita in Serie A. È considerato uno degli arbitri più promettenti del calcio italiano.