Il festival “Jamme bbelle” fa tappa al teatro Italo Argentino di Agnone

Risate assicurate con la commedia napoletana “Il courage of Napolitan Fireman” in programma questo pomeriggio, domenica 26 febbraio, a partire dalle 18

Il Festival Jamme Bbelle, la rassegna itinerante di teatro popolare organizzata dalla Uilt Molise (Unione Italiana Libero Teatro), debutta oggi – domenica 26 febbraio – in provincia di Isernia con lo spettacolo “Il courage of Napolitan Fireman”, in programma alle 18 all’Italo Argentino di Agnone.

Sul palco la celebre compagnia del Bianconiglio di Eboli, nota per la sua capacità di sperimentare e di esportare il teatro cosiddetto dialettale in tutta Italia.

È l’ennesima, imperdibile commedia di una stagione che vede Jamme in Bbelle in grado di riempire ogni volta le sale dei teatri molisani.