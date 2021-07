Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano torna a Campobasso

Per il quinto anno consecutivo al Palazzo Gil, dal 15 al 17 luglio. Apertura con il video-saluto di Almodóvar che presenta il suo ultimo capolavoro “La voz humana” interpretato da Tilda Swinton. In programma tre anteprime assolute e un omaggio al cinema messicano

La 14esima edizione del Festival del cinema spagnolo latinoamericano apre la nuova stagione dell’edizione itinerante, partendo da Campobasso, dal 15 al 17 luglio, al Palazzo Gil. Inaugura questa nuova edizione “La voz humana” di Pedro Almodóvar che presenta il film attraverso un video-saluto in esclusiva. Il programma, curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta (Exit Media), in collaborazione con l’Associazione culturale Kiss Me Deadly, propone tre anteprime italiane assolute. Il 15 luglio alle ore 21, Benito Zambrano presenta in premier italiana il suo “Intemperie”, vincitore di due Premi Goya 2020 (Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora per Sílvia Pérez Cruz); mentre il 17 luglio sarà la volta di “La inocencia” opera prima di Lucía Alemany (ore 18:30) e di “Madre” l’atteso film di Rodrigo Sorogoyen (ore 21) presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2019, dove ha vinto il Premio alla Miglior Attrice Orizzonti (Marta Nieto). Il programma è arricchito da un omaggio al cinema messicano in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia. Il 16 luglio alle ore 18:30 sarà proiettato “Viridiana” il controverso capolavoro di Buñuel nel 50° anniversario del film Palma d’Oro a Cannes nel 1961 e poi scomunicato dal Vaticano; e alle ore 21 andrà in scena “Nuevo orden” di Michel Franco premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

La manifestazione è sostenuta dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, la Regione Molise, il Patto per lo Sviluppo del Molise, la Fondazione Molise Cultura e l’Ufficio del turismo spagnolo, e riceve la collaborazione dell’Instituto Cervantes di Napoli, Fondazione con il Sud e IILA (Istituto Italo-Latinoamericano). La RAI è media partner della manifestazione, che da Campobasso farà tappa ai Quartieri Spagnoli di Napoli (23-29 luglio), alla Fondazione Horcynus Orca di Messina (26-30 luglio), all’Arena di Campo San Polo di Venezia (14-16 agosto), al Cinema Farnese Arthouse (1-7 ottobre). Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.