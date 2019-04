“Il Festival del Buongusto”, Campobasso onora il grande Fred (FOTO)

CAMPOBASSO

Si è svolta questo pomeriggio, nella suggestiva Villa Torre Terzano ai piedi della collina Monforte, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Il Festival del Buongusto” dedicato al cantante e cantautore campobassano Fred Bongusto. Per la prima volta dopo quattro anni, il consueto spettacolo al Teatro Savoia “Buon Compleanno Fred” non è andato in scena, dando spazio alla conferenza organizzata dalla Queen’s Academy. Antonello Carozza, direttore artistico dell’evento, ha spiegato come l’idea di questo festival nasca dal grande amore che in questi anni è stato dedicato alla vita ed alle opere dell’artista, nonostante Campobasso conosca ben poco. Un evento come sorta di contenitore, al cui interno è possibile trovare iniziative già esistenti, un contenitore volto a favorire il turismo non soltanto del capoluogo, ma anche del Molise nella sua interezza. L’obiettivo è quello di rendere “Il Festival del Buongusto” un’idea che possa rivoluzionare in maniera concreta la nostra regione e catalizzare l’attenzione di media e turisti da tutta la penisola. Tutto ciò, frutto di quattro anni di lavoro in cui abbiamo cercato di mettere insieme le esigenze di tutta la città. L’intento è quello di realizzare un viale, chiamato “Viale del Buongusto” e farne un percorso costellato da vari punti, coinvolgendo tutte le attività commerciali. Creare poi una mostra itinerante con l’installazione di altoparlanti lungo questo viale e fare di ciò un percorso turistico, tutto ciò nel periodo estivo.

Un modo dunque, per omaggiare il cantante campobassano che ha dato vita a numerose sue canzoni, nella sua casa di Via Marconi e far conoscere il suo spessore musicale, che lo ha fin da sempre contraddistinto.

Alessandra Potena