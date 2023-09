“Il fatto non sussiste”, Pallante: «Mai avuto dubbi». Toma: «Parlerò su tutto a tempo debito»

L’attuale presidente del consiglio: «Resta l’amarezza per un procedimento partito da chi interpretata la politica a suon di denunce»

“Il fatto non sussiste”. Lo ha stabilito oggi il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Campobasso, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere relativamente alla vicenda della nomina di Nico Romagnolo a commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Il pubblico ministero aveva contestato al presidente Toma e alla giunta regionale l’abuso d’ufficio.

L’ex presidente, da noi contattato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: «Parlerò su tutto – ha commentato Donato Toma – a tempo debito».

Un fiume in piena, invece, è stato l’ex assessore, attuale presidente del consiglio regionale, Quintino Pallante: «La giustizia ha mostrato in definitiva il lato migliore di sé, quello che tutti ci aspettiamo, cioè la giustizia. Non ho mai avuto nessun dubbio sulla correttezza nostra e dell’ex presidente Toma. Sono sempre stato rassicurato dai miei avvocati e per la prima volta oggi ho assistito ad una sorta di arringa ed ho potuto apprezzare la chiarezza dell’operato, anche sotto il profilo giuridico. E colgo l’occasione per ringraziare i miei legali, Fabio Baranello e Michele Lioi, per il lavoro svolto.

Rimane l’amarezza – ha proseguito Pallante – per aver dovuto affrontare questo percorso a causa di un’iniziativa di un collega (la denuncia fu presentata all’Anac dal consigliere Greco, ndr) che interpretata la politica a suon di denunce. Io sono animato dal perseguimento del bene pubblico e per questo sono amareggiato nel constatare che c’è chi, invece, pensa che la politica sia una raccolta di denunce. Chi fa politica dovrebbe risolvere i problemi, non crearli, visto che con questo procedimento hanno appesantito la macchina giudiziaria, ma non l’hanno capito nemmeno durante il loro mandato».

«Dopo 20 anni di attività politica – ha concluso il presidente del consiglio regionale – per me è stata la prima volta, sono sempre stato fiducioso e non ho mai avuto dubbi sull’esito, perché abbiamo sempre operato nell’interesse dei cittadini».