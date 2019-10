Il fatidico Sì di Stefania e Gaetano: gli auguri del sindaco

Il sindaco di Toro, Roberto Quercio, ha unito oggi in matrimonio una bellissima coppia: Stefania Di Domenico e Gaetano Ciccaglione. Il Quotidiano del Molise si unisce al messaggio augurale che lo stesso primo cittadino ha postato sul sul profilo facebook congratulandoci con i novelli sposi:

«Auguroni Amici miei!!! Aspettavamo questo giorno con ansia per augurarvi il meglio dalla vita, INSIEME… Auguroni alle vostre famiglie! Che bello essere Sindaco in queste occasioni… grazie per aver deciso di unirvi in matrimonio dinanzi a me…emozioni uniche! Stefa’, aspettatevi un’invasione Quercio-Ruggiero a casa! Congratulazioni e tanta felicità!!».