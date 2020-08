Il fatidico Sì di due giornalisti nel giorno del compleanno della figlia

Si sposeranno nel pomeriggio di domenica 23 agosto al Municipio di Venafro nel giorno dei 3 anni della loro figlia Sofia! Una particolarità unica e decisamente “da cronaca”, nel solco della loro professione di giornalisti. Ne saranno protagonisti la redattrice di Rai Tre Molise, Maria Grazia Fascitelli ed il caposervizio della stessa redazione regionale di Rai Molise, Mauro Carafa, “una colonna” dell’informazione molisana. A sposarli civilmente sarà il Sindaco di Venafro, Afredo Ricci, e sarà una festa per tre, appunto la piccola Sofia, Mauro e Maria Grazia, ma anche per i loro familiari e gli stessi colleghi di lavoro. Quindi sorrisi, brindisi e convivialità alla Tenuta Santa Cristina nel cuore dell’accogliente, verde ed assai salutare pianura venafrana. Agli sposi ed alla loro piccola Sofia gli auguri sinceri di questa testata per un avvenire ricco di gioie e serenità.

Tonino Atella