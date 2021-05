Il fascino della fisica: “Spazio e tempo assoluti e trasformazioni di Galileo”

di Maria Pia Strocchi*

Scrisse Newton nello Scolio che segue le Definizioni riportate nei suoi “Principia”: “Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente, e con altro nome è chiamato durata; quello relativo, apparente e volgare, è una misura (esatta o inesatta) sensibile ed esterna della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al posto del vero tempo; tali sono l’ora, il giorno, il mese, l’anno

Newton postulò anche che esistesse uno spazio assoluto; egli scrisse: ” Lo spazio assoluto per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre uguale e immobile; lo spazio relativo è una dimensione mobile o misura dello spazio assoluto, che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua posizione rispetto ai corpi, ed è comunemente preso al posto dello spazio immobile; così la dimensione di uno spazio sotterraneo o aereo o celeste viene determinata dalla sua posizione rispetto alla Terra. Lo spazio assoluto e lo spazio relativo sono identici per grandezza e specie, ma non sempre identici quanto al numero. Infatti se la Terra, per esempio, si muove, lo spazio che contiene la nostra aria, e che, relativamente alla Terra, rimane sempre identico, ora sarà una data parte dello spazio assoluto attraverso cui l’aria passa, ora un’altra parte di esso; e così, senza dubbio, muterà incessantemente”.

Lo spazio e il tempo assoluti sono per Newton la tranquillizzante scena immutabile, statica e indeformabile sulla quale si svolgono gli eventi. Le specificazioni a proposito dello spazio e del tempo assoluti sono presentate in via assiomatica e sono le cornici che contengono tutto lo svolgersi della meccanica newtoniana. Nella definizione dello spazio e del tempo newtoniano si riscontra un chiaro approccio metafisico. Newton considera infatti un dato di esperienza il concetto che tutti avevano (ed abbiamo in generale tuttora, confessiamolo, nonostante i concetti spazio temporali della Relatività ristretta di Einstein) del tempo e dello[Maria Pia1] spazio e quindi in definitiva un dato dell’esperienza comune che occorreva solo meglio precisare e che risulta legato alla metafisica nel senso che porta con sé una visione del mondo.

Egli postulò che il tempo assoluto facesse da sostegno, insieme allo spazio assoluto, al moto uniforme che costituisce la base del I Principio della dinamica, il Principio d’inerzia. Infatti è solo in riferimento a quel tempo e a quello spazio assoluti che ha un senso inequivocabile il I Principio della dinamica newtoniana. Solo in quel riferimento un corpo non soggetto a forze o sta fermo o si muove di moto rettilineo uniforme. Tale riferimento è chiamato “inerziale”. Se si volesse che un corpo stesse fermo all’interno del riferimento solidale con una capsula spaziale che si sta allontanando dalla terra con moto accelerato, si dovrebbe applicargli una forza e quindi in quel riferimento non sarebbe rispettato il I° Principio della dinamica o Principio d’inerzia. Tale riferimento non potrebbe essere chiamato “ inerziale” proprio perché in esso non sarebbe valido il Principio d’inerzia. Da quanto ora detto si inizia ad intravedere che il sistema di riferimento relativamente al quale si descrive un moto ha una fondamentale importanza nell’evoluzione della fisica, importanza tale da caratterizzare come vedremo tutto lo svolgersi della fisica nei secoli che hanno seguito il 1600. Si potrebbe dire senz’ombra di dubbio che la fisica, anche contemporanea non può che appoggiarsi sul concetto di sistema di riferimento usato.

Vedremo che in ogni altro riferimento in moto uniforme rispetto ad un sistema inerziale è valido il principio d’inerzia nel senso che la velocità di un corpo che si muova di moto uniforme in quel sistema risulterà diversa da quella misurata nel primo sistema, ma sarà comunque sempre costante quando ad esso non sono applicate forze.

Il riferimento inerziale per eccellenza adottato per individuare la posizione di un corpo è il riferimento con origine nel Sole ed assi rivolti verso le stelle fisse. Questo dà l’idea di riferimento fisso perché le stelle sono tanto lontane che i loro eventuali moti non sono percepiti. Un riferimento solidale con la nostra Terra è inerziale solo in prima approssimazione a causa della rotazione della Terra su se stessa e della sua rivoluzione intorno al Sole. Ma per brevi periodi di tempo possiamo tuttavia considerarla tale. La concezione di spazio e di tempo assoluto prevalse nel XVIII e XIX secolo proprio per la grande fortuna che ebbe la meccanica newtoniana. Si dovette attendere il 1905 con la pubblicazione da parte di Albert Einstein (Ulma Germania, 14 marzo 1879 – Princeton USA, 18 aprile 1955 ) della memoria “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento” per mutare radicalmente i concetti di spazio e di tempo, ma di questo è prematuro parlare perché prima devo parlare dei fenomeni elettromagnetici ai quali viene addebitato il mutamento dei concetti di spazio e di tempo.

La misura di una lunghezza effettuata mediante l’uso di regoli che si trovino ancorati a riferimenti inerziali in uno spazio euclideo in moto l’uno rispetto all’altro di moto rettilineo uniforme è la stessa per principio perché consegue alla scelta di uno spazio assoluto.

Analogamente il tempo assoluto è il substrato che, senza riferimento ad alcun evento particolare, scandisce lo svolgersi della vita dell’universo. Il tempo relativo è invece quello che misura la distanza temporale fra eventi e che si può chiamare “durata”. Due orologi sincronizzati in un riferimento inerziale rimangono sincroni a priori, cioè misurano la stessa durata di un evento quando uno dei due sia trasportato in un riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto al riferimento inerziale, e questo avviene proprio per l’assolutezza del tempo. La simultaneità di un evento che si verifichi in luoghi differenti viene considerata un dato a priori.

Per chiarire meglio le conseguenze introdotte nella meccanica newtoniana dall’assolutezza dello spazio e del tempo consideriamo un riferimento inerziale ed altri riferimenti in moto rispetto a questo di moto rettilineo uniforme, quindi con velocità v costante come vettore, cioè in modulo, direzione e verso; in altre parole altri riferimenti non accelerati. Sappiamo già che un riferimento inerziale è quello nel quale vale il Principio d’inerzia (se un corpo non è soggetto a forze se è fermo continua a stare fermo e se invece si sta muovendo con una certa velocità continua a muoversi con la stessa velocità), allora ogni altro riferimento O’che si muova rispetto a quello inerziale O di moto rettilineo uniforme, sarà anch’esso un riferimento inerziale. Ciò avviene perché le famose trasformazioni di Galileo ce lo assicurano. Il tempo t è misurato con due orologi identici che se erano stati sincronizzati nell’istante in cui O’ coincideva con O, si suppone continuino ad essere sincroni anche in qualunque istante successivo perché sincroni con l’orologio per eccellenza, quello che segnala il tempo assoluto.

Queste premesse conducono, e questo mediante due derivazioni della relazione fra coordinate spaziali dal nuovo O’ al vecchio riferimento O: x = x’ + v o t, (con v o velocità costante di O’ rispetto ad O) ad ottenere per le accelerazioni in O ed in O’

a = a’

Per il II Principio della dinamica newtoniana che lega le forze alle accelerazioni prodotte, la descrizione di un fenomeno nei due sistemi inerziali dovrà essere la stessa. Ciò si esprime dicendo che le leggi della meccanica newtoniana sono invarianti per trasformazioni di Galileo, e sono le stesse in tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema inerziale.

La geometria dello spazio newtoniano è la geometria euclidea e dobbiamo notare che anche in questo vediamo un principio metafisico che trasferisce una geometria matematica in una geometria dello spazio fisico influenzando la parte assiomatica della meccanica di Newton. Del resto la geometria dello spazio ai tempi di Newton era la geometria euclidea e non poteva essere altrimenti. Dovrà trascorrere molto tempo perché si possa passare alle geometrie non euclidee. Bernhard Riemann (Breselenz, 17 settembre 1826 – Selasca, 20 luglio 1866) non era ancora nato.

Quanto detto sopra si accorda con quanto affermato da Dario Antiseri nel suo volume “Perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa per la fede – Ed. Queriniana”. Egli scrive“ Tutti i filosofi della natura , che desiderano procedere matematicamente nelle loro ricerche, si sono quindi sempre serviti (anche se inconsciamente) di principi metafisici, e dovevano servirsene, pur protestando solennemente contro ogni pretesa della metafisica sulla loro scienza. Indubbiamente essi intesero sotto il nome di metafisica l’illusione di immaginarsi a piacere tutte le possibilità e di giocare con concetti, che forse non si lasciano neppure rappresentare nell’intuizione e non hanno nessun’ altra verifica della loro realtà oggettiva, se non quella di non essere in contraddizione con se stessi.

Tutta la vera metafisica è ricavata dall’essenza della stessa facoltà e non è affatto inventata per il fatto di non esser derivata dall’esperienza, ma contiene le operazioni pure del pensiero e di conseguenza concetti e princìpi a priori , che, per primi, connettono secondo leggi il molteplice delle rappresentazioni empiriche, sicché esso può divenire conoscenza empirica, cioè esperienza.”

E più avanti continua: “Qual è dunque il significato, e quali sono gli usi del discorso metafisico? Ebbene, per andare al nocciolo della questione, è più opportuno dire subito che nella più recente filosofia analitica, la metafisica viene considerata come visione, come new way of seeing, come nuovo modo di guardare l’universo intero, quasi che questo fosse al suo primo mattino. La metafisica, in altre parole è un’invenzione globale di nuovi schemi intellettuali : la metafisica è un blik. E una prospettiva globale, nuova, un blik, o lo si assume o lo si rifiuta: e solo dopo la sua assunzione potranno aver senso termini quali “prova”, “verità”, “oggettività”, “teorema”, ”assioma”, ecc.”

*Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.