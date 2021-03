Il fascino della fisica, azione a distanza e “campo”

Riprende il cammino della “Fisica” e questa settimana “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano nuovamente, ed ancora per le due settimane successive, un interessante contributo della Prof.ssa Maria Pia Strocchi, che di cuore ringraziano

Riprendo in questo articolo il discorso sulle teorie della fisica e sul loro utilizzo, soffermandomi su un aspetto efficacemente esemplificativo: la cosiddetta “azione a distanza”. Il problema dell’azione a distanza, cioè di come un corpo possa agire a distanza su di un altro corpo, se ciò avvenga tramite entità materiali o immateriali anche attraverso il vuoto, o avvenga attraverso un mezzo che riempia tutto lo spazio e che funzioni da corriere di forze aveva affaticato filosofi e scienziati già ben prima di Isaac Newton Per far comprendere la rivoluzione da lui operata, accennerò brevemente ai precedenti, a quell’ “animismo” secondo cui tutti i corpi, animati e inanimati, avevano un’anima e possedevano sensibilità analoghe a quelle della psiche umana

I due più importanti scienziati dell’epoca che precede Newton sono Francesco Bacone [Sir Francis Bacon (Londra, 22 gennaio 1561 – Londra, 9 aprile 1626)] e René Descartes – (Cartesio) (La Haye en Touraine 31marzo 1596 – Stoccolma 11 febbraio 1650).

Fino ai primi del Seicento la spiegazione fisica di un fenomeno naturale si mescolava con elementi magici: il moto dei corpi era fatto risalire alla loro necessità di andare ad occupare gli spazi loro riservati dal volere divino. Inoltre i processi naturali erano descritti prevalentemente in analogia con il comportamento del corpo umano o con l’organizzazione della società.

Francesco Bacone si dedica fra l’altro all’osservazione dei corpi magnetizzati, di come questi corpi agiscano vicendevolmente. La magnetizzazione era già nota ai primi filosofi greci, perché corpi magnetizzati erano presenti in miniere del Medo Oriente. Bacone sostiene che l’attrazione fra poli magnetici si deve ad una sorta di horror vacui che facilita l’aggregazione fra i corpi. Più in generale il moto dei corpi, come la caduta dei gravi o l’ascesa del fumo, sarebbe dovuto al “desiderio” dei corpi stessi di raggiungere la propria sede finale non lasciando perciò spazi vuoti . Questo moto di aggregazione dei corpi si considerava pilotato da “simpatia” e quindi da potestà immateriali, come richiamato libro di Mary B. Hesse – Forze e campi – Cap. IV Ed. Feltrinelli dove si trova: ”egli usa infatti i termini simpatia e antipatia per descrivere i caratteri apparenti di fenomeni la cui spiegazione dettagliata dovrebbe essere nei termini di moti corpuscolari”. Per Francesco Bacone l’azione fra corpi avviene generalmente per contatto, ma egli stila anche un elenco di casi particolari, in verità pochi, nei quali l’azione avviene a distanza. Certamente per quanto riguarda il discorso che voglio fare, non è la quantità che conta, bensì la qualità. Egli quindi, pur se in un numero limitato di casi, non rifiuta l’azione a distanza.

Dobbiamo invece a Descartes la fondamentale idea di un approccio metodologico ai problemi che l’osservazione del mondo gli poneva. Il nuovo metodo da lui sviluppato consisteva nel presentare teorie verificabili sperimentalmente ed espresse in un linguaggio preciso, non più oscuro come quello della precedente proto-scienza. L’oscurità del linguaggio antico tuttavia non deve scandalizzarci perché la scienza come la intendiamo oggi non era ancora nata, anzi nacque proprio da quei tentativi che di volta in volta si riscontravano fallaci ed è proprio a quei tentativi che dobbiamo essere grati. Non deve meravigliarci, tuttavia, che anche la nuova metodologia facesse ricorso alla metafisica specie nella risposta induttiva e non verificabile a certi quesiti posti dalla natura. Anche al giorno d’oggi, del resto, gli assiomi, spesso induttivamente estratti da pochi esperimenti vengono presentati come verità generali, sia pure ipotetiche. L’attribuire validità generale ad un risultato sperimentato in via particolare altro non è che un’affermazione di tipo metafisico; anche se, a differenza di una volta, il metodo di creazione di una teoria si avvale del successivo confronto con la realtà e accetta le rettifiche rese opportune da tale confronto.

Cartesio attribuiva ai corpi solo tre qualità: la forma, l’estensione e il movimento. Il vuoto non esiste perché non percepito “in modo chiaro e distinto”. L’intervallo fra i corpi viene riempito da una sostanza sottile che mediante i vortici, che nascono in esso, sostituisce l’azione a distanza con una azione per contatto (vedi foto). Il movimento si trasmette per vortici in un mezzo che pervade tutto lo spazio e la freccia che lascia l’arco viene sospinta dal mezzo interposto fino al suo arrivo. Al di là di questo, il merito maggiore di Cartesio è quello di escludere dalla scienza fisica le analogie con il corpo o con la mente umana; analogie che avevano proliferato nei secoli precedenti.

Il problema di quale meccanismo possa far sì che una massa ne attragga un’altra posta a distanza, si presentò a Newton a proposito della gravitazione. Per quanto riguarda le tre leggi della meccanica, Newton partiva da un concetto di azione per contatto in analogia con lo sforzo muscolare. Per quanto invece riguardava la gravitazione si trovò dinanzi alla necessità di individuare una modalità di trasmissione della forza fra due masse distanti fra di loro, che desse ragione della caduta dei gravi sulla Terra così come del moto dei pianeti intorno al Sole. Si trattava di un problema non certo marginale che non fu certamente e volontariamente risolto dalla fisica newtoniana (si ricordi la celebre frase di Newton Hypotheses non fingo), e neppure dalla fisica contemporanea perché estraneo ai compiti della fisica, ma intuito nella sua difficoltà già da Newton. Egli infatti era cosciente che le leggi della fisica rispondono a come i fenomeni si svolgono e non al perché ultimo di questi. Le spiegazioni del perché dei fenomeni vengono anche oggi tentate rimandando sempre ad un livello più profondo la risposta ai quesiti posti dalla natura. Si tratta di un approfondimento senza fine perché tale risposta è data in realtà dalla metafisica che trasforma a mio parere un problema teorico della scienza in un problema personale

E’ interessante sotto questo profilo leggere le note apposte dall’editore della seconda edizione dei Principia nel 1713. Egli osserva: “Ma sarà definita la gravità una causa occulta, e per questo nome verrà respinta dalla filosofia. Poiché la causa della stessa gravità è occulta e non ancora scoperta? (….)Le cause infatti sogliono procedere con un nesso continuo dalle cose più complesse verso quelle più semplici; e quando si sia giunti alla causa semplicissima non è lecito andare oltre. (….) se infatti lo si concedesse , non sarebbe più una causa semplicissima. Si definiranno, dunque, occulte queste cause semplicissime e si ordinerà di respingerle? Allora contemporaneamente, dovranno essere respinte anche quelle che ne dipendono strettamente e quelle che in avvenire ne dipenderanno, fino a che la filosofia sarà stata vuotata e interamente ripulita da tutte le cause.” .

Poiché la caduta dei gravi sulla Terra ha per Newton le stesse motivazioni del moto dei pianeti intorno al Sole, e ciò ha rappresentato una grande conquista del pensiero scientifico, si presupponeva che il segnale che i corpi si scambiano per la trasmissione della forza potesse viaggiare ad una velocità infinita date le enormi distanze fra Sole e pianeti. Come accennato non si può imputare a Newton di non avere risolto il problema visto che ancora nella contemporaneità la fisica si pone, sulla scia di certi risultati sperimentali, la questione se si debba accettare, almeno a livello subatomico, il concetto di un’azione a distanza di tipo istantaneo o anche quello di telepatia.

Ma le questioni non finiscono qui. Mary B. Hesse, nel suo libro citato affronta le “cosiddette entità inosservabili” che inseriscono in una teoria scientifica istanze metafisiche. La possibilità di localizzazione dei corpi permette di fornire un ordine al caotico comportarsi della natura che attraverso leggi semplici può essere rappresentata in maniera comprensibile. Viene però da domandarsi se sia realmente corretto sintetizzare un universo tanto disordinato in leggi che riescono a dipanare la molteplicità in tanto disarmante semplicità. Scrivo pertanto l’opinione riportata in uno scritto di Einsteindel 1939: “ La cosa più incomprensibile dell’universo è la sua comprensibilità” Nonostante che l’universo gli apparisse ad un primo sguardo incomprensibile egli trascorse tutta la vita a descriverlo con formule matematiche che spiccano per la loro concretezza e semplicità almeno formale e per l’adesione a quel criterio generale di semplicità che lo spinse a metter mano alla sua Relatività ristretta. Di questo argomento parlerò in un prossimo articolo dedicato all’elettromagnetismo.

Già Galileo scriveva nella sua opera Il Saggiatore Cap. IV che “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscere i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”.

Generalizzando il discorso cioè passando da un linguaggio matematico, che è sempre essenziale e indispensabile per un approccio scientifico, ad una sintesi superiore, forse certe ricorrenze e regolarità, come lo spuntare giornaliero del sole, il rinnovarsi delle stagioni, il riapparire periodico della costellazione della Cassiopea nei nostri cieli notturni, lo stesso nostro sonno notturno, ci inducono a privilegiare la regolarità e la sintesi rispetto alla complessità ed al caos. Con il passare dei millenni nell’uomo si deve essere formata la convinzione che i processi della natura che a volte ci appaiono caotici abbiano invece un substrato di ordine che riduce il complesso al semplice. Vedremo in un prossimo articolo come questo concetto senz’altro metafisico sia entrato nella fisica determinando in concreto addirittura la nascita della Relatività ristretta di Einstein.

Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.