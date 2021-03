Il fascino della fisica, azione a distanza e “campo” (terza parte)

Ed eccoci al terzo appuntamento a conclusione dell’excursus nel mondo affascinante della Fisica con la Prof.ssa Maria Pia Strocchi*

Riprendo ora il discorso interrotto alla fine della seconda parte dell’articolo su Azione a distanza e “campo”.

Evidentemente il “campo elettrico” in un punto è un concetto che non è ambiguo. Soffre solo alle sue origini di una indeterminazione operativa palese . Si esprime infatti il concetto che in ogni punto dell’intorno di q, sorgente del campo, esista in agguato una forza pronta ad agire su di una carica q o posta in quel punto. Anche per il campo elettrostatico si può dire quanto detto per il campo gravitazionale: La legge di Coulomb afferma che F = k q q o /R2. Poiché l’unità di carica, il Coulomb, verrà definita da effetti elettrodinamici e l’unità di lunghezza è il metro, non è detto che due cariche da 1 Coulomb ciascuna, poste alla distanza di 1 metro si attraggano o si respingano con la forza di 1 newton. E infatti la forza fra di esse è di 8,987 .10-11 newton, quindi la costante k va scritta come k= 8,987 .10-11 .Si ricordi che le leggi della fisica sono sempre leggi di proporzionalità a meno che la legge serva a definire l’unità di misura di una delle grandezze che in essa figura.

Ritornando al campo, mi pare si possa concludere che il “campo” è un ente molto utile per lo studio delle azioni fra cariche, perché caratteristica attribuita ad ogni punto dello spazio indipendentemente dalla carica che in quel punto venga sistemata. Dario Antiseri nel suo libro dal titolo La metafisica è necessaria per la scienza e dannosa per la fede s-Ed Queriniana sostiene che la metafisica è di grande aiuto per definire i concetti che poi la scienza utilizza e sui quali concetti costruisce una teoria che arriva al punto di poter essere confutabile, quindi ad una teoria con tutte le carte in regola per poter essere accettata dalla scienza. Ciò è avvenuto per il concetto di campo del quale ora la scienza non potrebbe più fare a meno . Mi pare allora che le giustificazioni all’introduzione del concetto di campo possano essere solo due:

1 L’azione a distanza nel caso di una sorgente che genera un “campo che nella fisica pre newtoniana era attribuita a potenze immateriali, viene messa sotto il tappeto trasmutandola in azione locale che si esercita in uno stesso punto dello spazio fra “agente” (il campo) e corpo passivo (la massa nel caso della gravità o la carica nel caso dell’elettrostatica).

2) L’ attribuzione di una proprietà fisica ai punti dello spazio quando una carica q o una massa m vi venga posta a dimora. Tale proprietà risulta dipendente solo dalla sorgente che la genera. In efinitiva si definisce il campo mediante una formula non legata a processi operativi, ma la si accetta in vista delle conseguenze future. La teoria che accetta queste invasioni della metafisica nella sua costruzione trasformerà questi concetti non sperimentali in concetti che permetteranno alla teoria di sottoporsi alla confutazione.

E’ poi di grande interesse l’osservazione che in proposito viene formulata da Richard P. Feynman (premio Nobel per la fisica nel 1965 per i suoi studi sull’elettrodinamica quantistica) che egli espone nel suo libro “La fisica di Feynman” Vol II Parte I, Editrice: Addison-Wesley Publishing Company .

Scrive infatti Feynman nel libro citato: “Non è certamente sensato insistere che una forza elettrica deve somigliare alla familiare spinta o trazione muscolare, quando poi risulterà che le familiari spinte o trazioni muscolari bisogna interpretarle come forze elettriche!

L’unica domanda sensata è quale sia la maniera più comoda di considerare gli effetti elettrici. Alcuni preferiscono rappresentarli come interazioni a distanza di cariche usando una legge complicata, Altri sono affezionati alle linee di campo e disegnano linee di campo in ogni circostanza sembrando loro che scrivere vettori E e B sia troppo astratto”.

A questo proposito voglio riportare per completezza quanto scritto da Albert Einstein e Leopold Infeld nel loro libro “L’evoluzione della fisica”, nel Capitolo“ Il campo come rappresentazione”:

“Vediamo infatti che soltanto le proprietà del campo appaiono essenziali nella descrizione dei fenomeni; la diversità delle sorgenti non conta. Il concetto di campo dimostra la sua importanza, anche conducendo a nuovi fatti sperimentali. Il campo è dunque un concetto d’indiscutibile utilità. Da principio esso apparve come qualcosa che conveniva inserire fra la sua sorgente e l’ago magnetico, per facilitare la descrizione delle forze agenti. Poi poté considerarsi come un vero e proprio intermediario o agente della corrente, per mezzo del quale questa esplica la propria azione. Ma ora l’agente funge anche da interprete, col tradurre le leggi in un linguaggio semplice, chiaro e suggestivo”.

In definitiva l’introduzione del concetto di campo elettrico, così come quella di campo magnetico o di campo gravitazionale, appare di tipo utilitaristico e nonostante questa sua introduzione si manifesterà sempre più importante nel seguito del nostro discorso, pur mantenendo questa sua caratteristica di utilità pratica per la comprensione e la descrizione dei fenomeni.

Se tutti i concetti che trovano casa nelle teorie della fisica avessero un’impronta veritiera e una sostanza reale le teorie che da essi discendono non potrebbero mai essere perfezionate o addirittura falsificate. E’ proprio nella ridefinizione dei concetti posti alla base di una teoria che questa viene adeguata a comprendere fenomeni che nella sua versione primigenia non erano spiegabili.

Lo spazio con quanto detto sopra diviene il contenitore di campi. Questi “campi” vengono attivati, se così si può dire , solo quando in un altro punto dello spazio si ponga una massa, una carica o un polo magnetico. Ci si è avviati allora ad una soluzione definitiva del problema posto dall’azione a distanza? Direi di sì, ma non completamente per effetto delle ultime scoperte sperimentali relative al mondo subatomico. La teoria dei campi ci risponde affermativamente, ma devo obiettare che questa risposta non si accorda con la provvisorietà di ogni teoria della fisica. A questo punto dobbiamo ammettere che è quanto mai saggia e degna di anmmirazione la posizione di Newton rispetto all’azione a distanza riportata nella sua lettera dalla quale è stato ripreso il brano riportato a pagina 1 della seconda parte di questo articolo.

In soccorso della teoria del campo è venuta nel secolo XIX la teoria dell’elettromagnetismo che ha precisato quali siano le caratteristiche dei campi elettrico e magnetico variabili, senza i quali non si spiegherebbe la trasmissione dei segnali elettromagnetici nello spazio, come onde di campi elettrici e di campi magnetici che portano tutti i giorni nelle nostre case segnali dei più svariati tipi. Allora possiamo concludere che il “campo”, nato con operazione matematica (e infatti fu inventato da matematici) ed allevato in un panorama che presenta alcuni dubbi a proposito della sua definizione, è qualcosa che interpreta benissimo tanti fatti e al quale sono state attribuite tante proprietà così da legarlo addirittura alle caratteristiche dello spazio. Non dobbiamo però dimenticare i suoi piedi di argilla affondati nella metafisica.

Albert Einstein percorrendo la strada dei “campi” come l’ho delineata, ha definito lo spazio come “portatore di proprietà fisiche” avendo la scienza escluso, a seguito del portato sperimentale dell’esperimento di Michelson e Morley, l’esistenza di un “etere” considerato fino agli albori del XX secolo come sostegno di segnali. Scrive infatti Einstein nel 1919 ad A. H. Lorentz:

«Sarebbe stato più corretto se nelle mie prime pubblicazioni mi fossi limitato a sottolineare l’impossibilità di misurare la velocità dell’etere, invece di sostenere soprattutto la sua non esistenza. Ora comprendo che con la parola etere non si intende nient’altro che la necessità di rappresentare lo spazio come portatore di proprietà fisiche. Da questo scritto si deduce che la prospettiva nei confronti dell’etere è assolutamente mutata. Anziché considerarlo come un mezzo dotato di caratteristiche fisiche, quasi corporee, si deve immaginarlo come nient’altro che uno spazio portatore di proprietà fisiche cioè come uno spazio al quale si attribuisca la proprietà immateriale di permettere lo svolgersi in esso delle attività fisiche.

Da allora di etere non si è più parlato. Si è parlato solo di “spazio”

Quanto detto sopra non ci esime però dall’avere ancora qualche dubbio. Il dubbio ha una valenza positiva perché è spesso sorgente di idee. Recenti esperimenti stanno mostrando che a proposito di particelle subatomiche si verificano strani risultati. Due particelle a distanze anche molto grandi fra di loro si comportano all’unisono in certe situazioni, quindi sembra che si scambino informazioni che ci appaiono trasmettersi istantaneamente. Così anche avviene per la telepatia con la quale un messaggio si trasferisce da una persona ad un’altra con velocità pressochè infinita.

Ciò avviene come se fosse risuscitata l’azione a distanza dall’oscurità dei secoli trascorsi, nuova Araba Fenice che risorge sempre dalle sue ceneri. Sono ancora in essere tentativi di teorizzare questi dati sperimentali che se codificati in una teoria avrebbero il risultato di scontrarsi con il postulato della Relatività ristretta di Einstein che esclude velocità di segnali maggiori della velocità della luce nel vuoto. Quindi, in attesa dell’avvento di un nuovo Einstein, lasciamo lavorare gli scienziati e consideriamo il “campo” come il legittimo successore dell’azione a distanza, anche se con qualche perplessità sulla sua origine. Lo sviluppo dell’elettromagnetismo dal punto di vista teorico come da quello pratico per le utilizzazioni che ha permesso, propende a fare considerare il campo come se fosse una realtà, pur con tutte le osservazioni del caso. L’affollamento di “campi” di varia natura in ogni punto dello spazio rimane a caratterizzare completamente quest’ultimo. Al senso comune questa caratterizzazione dello spazio non appare certamente assolvere, a prima vista, alla ricerca di semplicità nella natura fenomenica. Albert Einstein però esprimeva il concetto che la cosa più straordinaria era poter descrivere la complessità della Natura in modo così semplice e penso che dobbiamo stare dalla sua parte. Sulla ricerca di semplicità nella descrizione della Natura, che mi appare più un concetto metafisico che fisico, e sulle conseguenze che l’adesione a questo concetto ha avuto sulle teorie della fisica dovrò tornare necessariamente in un ulteriore articolo.

*Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.