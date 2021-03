Il fascino della fisica, azione “a distanza” e campo

E il viaggio continua nel mondo affascinante della Fisica con la Prof.ssa Maria Pia Strocchi*

Ritornando al nostro discorso interrotto al termine della prima parte, Newton aveva superato il problema postogli dall’azione a distanza con la posizione positivista da lui assunta con la celebre frase: “Hypotheses non fingo”. Questa frase appare un atteggiamento di fondo del pensiero positivista di Newton Il concetto newtoniano di forza si era infatti mosso con la considerazione dell’ azione della forza fra corpi esercitata per contatto in analogia con lo sforzo muscolare, ed esercitantesi con pressioni e trazioni, per ritrovarsi in seguito con la legge di gravitazione universale con un’azione che appariva esercitantesi a distanza ed istantaneamente.

La risposta data da Newton al perché esiste questa forza attrattiva fra masse non può che partire da quanto Newton stesso scrisse a Richard Bentley in due diverse missive (cfr. Max Jammer- Storia del concetto di forza- ed. Feltrinelli):

“A volte lei parla della gravità come se fosse essenziale e inerente alla materia. La prego di non attribuire a me una simile concezione; infatti la causa della gravità è proprio ciò che io non pretendo di conoscere, e pertanto sarebbe necessario molto più tempo per prenderla in considerazione.” E ancora: “E’ inconcepibile che la materia bruta e inanimata possa, senza la mediazione di qualcos’altro che non sia materiale, operare sul resto della materia e influenzarla senza un mutuo contatto, come dovrebbe accadere nel caso della gravitazione qualora questa fosse essenziale e inerente alla materia nel senso di Epicuro. E questa è una delle ragioni per cui desidero che lei non attribuisca a me la gravità come innata. Che la gravità sia innata, inerente ed essenziale alla materia , così come un corpo possa agire attraverso il vuoto e a una certa distanza, senza la mediazione di qualcos’altro mediante cui l’azione e la forza di quei corpi possano essere trasmesse dall’uno all’altro, è per me un’assurdità così grande che non credo che alcuna persona che abbia qualche facoltà razionale di pensiero in questioni filosofiche possa mai cadervi. La gravità dev’essere causata da un agente che agisce costantemente secondo certe leggi; ma che questo agente sia materiale oppure immateriale, è questione che ho lasciato alla considerazione dei miei lettori.”

Come si vede in questo scritto Newton mette un solco fra il suo pensiero e l’azione a distanza, tuttavia l’accètta nei fatti senza prendere posizione sul perchè di questa azione. In questo senso Newton fu un grande innovatore perchè liberò in modo definitivo la scienza dall’animismo e dalla magia che l’ avevano avvolta nei secoli che lo avevano preceduto.

Dallo scritto riportato si ricava anche che la metafisica non fa paura a Newton. Egli preferisce a volte non esprimere un parere piuttosto che esprimere un parere condizionante su quanto non era a lui accessibile sperimentalmente, nella perfetta impostazione operativa. In questo si può apprezzare tutta la grandezza intellettuale di Newton.

Vediamo ora come l’azione a distanza sia stata superata con l’introduzione, ad opera di Michael Faraday del concetto di “campo”. .

Riprendiamo in mano la legge di gravitazione universale di Newton secondo la quale la forza che si esercita fra due masse dipende dalle due masse m ed m’ e dall’inverso del quadrato della loro distanza. Consideriamo che la massa m’ sia fissa in un punto e che la massa m sia considerata come massa di prova che possiamo spostare nello spazio. Il rapporto fra la forza e la massa m del corpo di prova si vede che dipende solo dalla massa m’, dall’inverso del quadrato della distanza fra le due masse m ed m’ e dal valore della costante di proporzionalità G chiamata “Costante di gravitazione universale” che nonostante il roboante appellativo serve solo ad adeguare al fenomeno osservato le unità di misura già scelte

m m’ m’

F = G ——– F / m = G ——–

R2 R2



Riassumendo, l’unità di massa nel Sistema Internazionale è stata stabilita come il Kg massa del quale si conserva a Sèvres il campione, per la lunghezza abbiamo il metro del quale a Sèvres si conserva un campione, mentre per la forza il campione unitario è il newton che viene definito mediante il 2° principio della dinamica newtoniana come quella forza che applicata ad un corpo di 1 kg massa produce l’accelerazione di 1metro/sec2.. Ma non è detto che due masse da 1kg massa poste alla distanza di 1 metro debbano attrarsi con la forza di 1 newton e infatti non è così. La forza fra le due masse si ricava sperimentalmente che è di 6,67259 10-11 newton. Allora, poiché la fisica deve seguire quella che è la realtà del mondo, è necessario introdurre nella legge di attrazione gravitazionale la costante di proporzionalità G = 6,67259 . 10-11 perché la forza che discende dal calcolo abbia il valore corrispondente all’effettiva forza fra le due masse. Questo e solo questo è il motivo per cui si deve introdurre nella formula la costante G.

E ora un breve inserto per non perdere l’occasione. L’attitudine all’insegnamento si attacca alla persona in maniera indelebile per cui ogni occasione per insegnare viene subito sfruttata.

Voglio allora spiegare perché ho scritto sempre kg con in basso la parola “massa”. Questo discende dal fatto che non volevo si confondesse il kg massa con il kg peso . Il kg peso è un’unità di forza e non di massa e si usa in quello che si chiama Sistema Pratico di unità di misura. E’ la forza con cui viene attratto dalla Terra il kg massa. . Per la II legge della dinamica (F = ma) abbiamo che 1 newton = 1kg massa . 1m/sec2 (definizione dell’unità di Forza nel S.I e qui si nota che non inseriamo alcuna costante di proporzionalità perché è proprio attraverso questa legge che definiamo l’unità di forza). Poichè 1kg peso = 1kg massa . 9,8 m/sec2 perché l’accelerazione di caduta di un kg massa è uguale a 9,8 m/sec2 , si conclude che 1 kg peso = 9,8 newton. Allora, per restare sul pratico, 1 kg peso è uguale a circa 10 newton da cui si ricava che 1 newton equivale pressappoco al peso di 1 ettogrammo. La bilancia degli alimentari è tarata in kg peso e se compriamo un etto di prosciutto sappiamo di avere comprato quasi 1 newton di prosciutto.

Tornando ora al discorso che si stava facendo, il valore del rapporto F/m, fissata la massa m’ in un punto, dipende solo dal punto nel quale viene situata la massa m, punto individuato dalle coordinate cartesiane del luogo nel quale essa è situata. Allora il rapporto F/m è una funzione del punto nel riferimento scelto e della massa m’ e quindi se teniamo fissa la massa m’possiamo attribuire ad ogni punto dello spazio un valore di quel rapporto. Ma a guardar bene la definizione, quel rapporto sarà del tutto indipendente dalla massa m sotto il profilo della matematica, ma non lo sarà sotto il profilo della definizione operativa perché l’introduzione di questa massa m nel campo, inteso questa volta come entità spaziale, produrrà uno spostamento della massa m’che produce la forza attrattiva su di m essendo le forze fra masse vicendevoli per il III Principio della Dinamica, cioè per il Principio di azione e reazione. Noi vogliamo invece che quel rapporto sia funzione solo di m’e del punto nel quale la massa m è situata, quindi dovremo utilizzare una massa m tanto piccola da esercitare una forza infinitesima sulla massa m’ ma la materia non è suddivisibile all’infinito e ad un certo punto la nostra suddivisione si deve fermare. Definiremo allora “campo gravitazionale” in un punto P definito dalle sue coordinate xyz il rapporto Gm’/R2 affermando che la definizione di campo gravitazionale è una definizione solo matematica e non operativa. Diremo ancora che il “campo” è presente in tutti i punti dello spazio anche se definibile con un’evidente estrapolazione. Moltiplicando il valore del campo in un punto per la massa di un corpo ivi posto potremo arrivare a conoscere la forza che si eserciterà sul corpo posto nel punto considerato. Il “campo” così definito riconduce l’azione a distanza fra masse ad un’azione locale che avviene in uno stesso punto fra “campo” generato dalla massa m’ e massa che poniamo in quel punto, quindi appare una forza quasi generata per contatto fra corpo e campo che non sembra creare problemi particolari.

Con le poche formule che abbiamo utilizzato viene riconosciuto implicitamente che l’uso della matematica è indispensabile nello sviluppo delle teorie della fisica. Esso conduce però a definizioni che possono essere, come in questo caso, non operative. A pensarci bene, la descrizione della fisica in forma matematica ha un sottofondo valoriale nel senso che la fisica utilizzando la matematica ne sposa anche le sue caratteristiche di chiarezza, di semplicità e di potenza, in certo modo anche di bellezza.

Il Campo elettrico, definito con operazione identica a quella che definisce il Campo gravitazionale, solo con la sostituzione di “massa” con “carica elettrica” dovrà comunque tenere conto del fatto che alla carica di prova q o da inserire nel punto P (xyz) in via teorica si chiede solo di non agire sulla carica q affinchè il campo elettrico in P sia determinato solo dalla presenza della carica q La carica di prova q o dovrà essere quindi molto piccola ma abbastanza grande non potendo mai essere inferiore alla carica dell’elettrone, la più piccola carica mai trovata. Ci si rende conto però che le richieste formulate per una definizione sperimentale di “campo” sia per il campo elettrostatico che per il campo gravitazionale devono soddisfare richieste impossibili perché incompatibili. Credo quindi che per ora dobbiamo considerare la definizione operativa di “campo” come prodotta da un “escamotage” matematico dotato però di grande utilità come vedremo in seguito.

(continua)

*Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.