Il fallimento sul Covid

di Sergio Genovese

Sarà sicuramente un nemico difficile il maledetto virus che sta zavorrando i nostri giorni ma il suo governo ha rappresentato l’esatta immagine di quello che in altri campi regna in Italia: la confusione!

Prossimi alla caduta dell’esecutivo nazionale la situazione diventerà ancora più destabilizzante per il nostro vivere sociale. Politica e Scienza sul Covid hanno dato una pessima immagine. Le affermazioni stentoree della mattina sono quasi sempre state smentite all’imbrunire. Le comparsate dei vari scienziati in tutti i talk show, anche quelli di alcune tv condominiali, che si smentivano di continuo, sono state la punta di una iconografia che ha soffiato e spinto confusione paure giustificate o timori non suffragati. IL Prof. Bassetti, che aveva promesso bugiardamente di non apparire più in televisione continua a dispensare leggerezza e aperture mentre il Prof. Locatelli appare preoccupato ed invita alla massima prudenza. La verità è che l’omicron 5 da tutti definito un componente della famiglia piuttosto docile, ha rimandato negli ospedali parecchie persone, continua a fare in media 100 morti al giorno, mentre ai 100.000 contagi quotidiani si devono aggiungere almeno altri centomila che si avvalgono della diagnosi “fai dai te” e che non comunicano alle strutture competenti il contagio. La politica che già possedeva il pedigree di credibilità vicina allo zero, naturalmente in mezzo a tanta confusione ha piazzato la matta sul banco e così siamo passati dalla mascherina si alla mascherina no ora siamo nella fase del ni. il sottosegretario Sileri continua a rassicurarci ma non spiega perché mai dovremmo essere così sereni. La verità è che la politica ad un certo punto ha pensato all’economia del paese ritenuta prioritaria verso la salute dei nostri bambini e di noi tutti, così mentre un po’ di euro si sono messi in cammino, abbiamo sdoganato la teoria che potevamo contagiarci, che tutto sarebbe stato come una influenza e che la trachea si sarebbe sacrificata rispetto ai polmoni. Sarebbe il caso di sentire i parenti delle cento persone al giorno che continuano a morire di covid per i quali la sentenza dissacrante abbastanza inflazionata è quella che sarebbero deceduti comunque anche senza la pandemia. Con questo abbiamo riscritto una suggestiva e singolare regola medico/scientifica. Nel Molise le cose non sono andate meglio, siccome abbiamo avuto il coraggio, di questo si tratta, di lasciare in opzione l’uso della mascherina anche gli esami di stato, nessuno ha commentato che ci sono state diverse problematiche per i contagi che si sono manifestati e che hanno creato non pochi problemi con commissioni che sono cambiate persino ad esami in corso. Naturalmente il silenzio regna sovrano anche le starlet, così sensibili alle parate e al palcoscenico, si sono doverosamente nascoste così come nessuno ha commentato che i numeri alti di Campobasso che non sono quelli comunicati, sono la conseguenza della festa del Corpus Domini dove in mezzo alla folla una persona su dieci aveva la mascherina. L’estate sta andando così mentre incalza la paura dell’autunno. Il Covid, lo abbiamo capito, è un nemico potente. Abbiamo messo in campo una difesa bizzarra a volte equivoca, spesso improvvisata e pasticciata. Non possiamo continuare a parlare del successo delle vaccinazioni perché la gente continua a morire e i ricoverati negli ospedali, per la maggior parte, sono quelli con tre dosi. Qualche perplessità è lecito coltivarla mentre avviso al lettore per quello che può interessare, che sono alla vigilia del trentesimo tampone. Vivere in funzione del controllo sistematico è un fardello che ci opprime anche in conseguenza del fallimento di chi la sera non ha mai confermato quello sostenuto la mattina.