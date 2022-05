Il fallimento del Sistema Italia

di Sergio Genovese

In un paesino della provincia di Avellino, Aiello del Sabato, è stata scoperta una realtà agghiacciante: una ragazza che ora ha 21 anni è stata fatta vivere in una condizione che si fa fatica persino a raccontare. In questi giorni tra mogli e figli uccisi a martellate, fratelli che ammazzano le sorelle e i soliti orchi che eliminano le compagne che si vogliono regalare una vita diversa dalla oppressione, siamo difronte ad una mattanza nella quale la cocaina che viene consumata come le caramelle Elak nella nostra infanzia, agisce per facilitare certi progetti di morte . Davvero ci sembra di essere tornati alla mitologia dove l’assassinio di Abele da parte di Caino fu la prima manifestazione della cattiveria umana. Da quella impronta l’uomo è riuscito a fare di peggio perché oggi si uccide pure per balzare agli onori della cronaca. Ma torniamo ad Aniello di Sabato, Sembra inverosimile che la ragazza seviziata, si dice principalmente dalla madre, che il Sistema Paese tanto gonfiato di enfasi da quelli con gli occhialini scesi sul naso, in diversi anni non abbia intercettato le turbe psichiatriche che si materializzavano in quella casa. Il resto della famiglia, la Scuola ,i servizi sociali spesso inefficienti e l’intera Comunità del paesino nell’Avellinese, di sicuro nella ignominia di coloro che vivono per farsi i fatti propri e non per avere la passione civica di prendersi anche la responsabilità di una denuncia, sono colpevoli sia pure con un peso diverso. Gli insegnanti, se avessero avuto “antenne” con un segnale più potente avrebbero intercettato il malessere della ragazza ma siccome, come spesso dico, non sono pochi quelli che pensano a far passare la nottata, tutto è rimasto fermo. Le bestie ( sperando che quelle vere non si offendano) hanno potuto continuare nella loro missione perversa senza ricevere una minima opposizione. Se fossi stato un giudice, l’intera famiglia, escluso i minori, l’avrei reclusa poiché in tre anni a nessuno è venuto lo scrupolo di denunciare le sevizie non si capisce per quale motivo anzi si può capire se come credo una perizia dimostrerà che tutti i componenti hanno un disagio psichiatrico. I servizi sociali che entrano in azione sempre a valle e mai a monte dovrebbero comprendere che a loro vengono richieste certe capacità di anticipazione che continuano a venire meno su tutto il territorio nazionale, Aiello di Sabato è un paese di poche anime, nei paesi così raccolti le voci corrono, inevitabilmente. Il chiacchiericcio non ha mai incontrato qualcuno disposto ad andare oltre. La ragazza avrebbe sofferto di meno se gli uomini e le donne della comunità, avessero fatto la loro parte. Al contrario tutti si sono allineati per scendere nei bassifondi dell’anima senza sentirsi addosso la grave colpa. Tutto è il prodotto del nostro decantato sistema Italia. La rete sociale è stata inesistente.Ci voleva solo un po’ di emozione umana e passione civica per metterla in funzione. il mondo che abbiamo costruito valorizza le individualità e l’aridità per ogni sentimento. Le conseguenze le ritroviamo dentro gli anelli di quelle catene che hanno tenuta imprigionata la povera ragazza.

Foto: corrieredelmezzogiorno.it