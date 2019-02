Il fair play di Fazio finisce sulla Gazzetta dello Sport (IL VIDEO)

REDAZIONE SPORT

Il grande gesto di fair play di cui è stato protagonista Albino Fazio, centrocampista dell’Isernia, il quale ha calciato volontariamente fuori un rigore assegnato dal direttore di gara nel derby con il Campobasso in seguito ad una clamorosa ingenuità del difensore rossoblu Marchetti reo di aver fermato il gioco bloccando il pallone con le mani in area immaginando una precedente segnalazione arbitrale in merito ad una rimessa laterale in favore del Lupo ma battuta ingiustamente dallo stesso Fazio, finisce sulla Gazzetta dello Sport che pubblica il video dell’episodio.