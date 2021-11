Il duo pianistico Pollice incanta il pubblico con l’opera verdiana

Il prossimo appuntamento in calendario è il 21 novembre al S. Antonio di Termoli con il duo Zamuner per La voce e il jazz

La stagione concertistica Termoli Musica ’21 prosegue sulle arie famose dell’opera lirica: il 14 novembre il duo pianistico Pollice ha fatto rivivere le emozioni più intime dell’opera verdiana.

Un concerto narrato abilmente da Paolo Pollice che ha evidenziato i tratti salienti della trilogia popolare di Verdi, Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, attraverso l’esaltazione dei sentimenti di onore, amore e vendetta!

Il prossimo appuntamento in calendario è il 21 novembre al S. Antonio di Termoli con il duo Zamuner per La voce e il jazz, in cui Emilia e Paolo Zamuner eseguiranno brani di Ellington, Jobim, Goodman, Rodgers, Gray, Arlen e Charmichael.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.diyticket.it, al botteghino e presso tutti i centri Sisal.