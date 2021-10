Il “drone terreno” dell’Agrario di Riccia vince premio nazionale

La consegna avverrà domani 29 ottobre, a partire dalle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’IPSASR di Riccia

Un “drone terreno” dotato di sensoristica di ultima generazione, questo è stato il progetto futuristico premiato il giorno 20 ottobre presso la sala convegni dell’Eima International 2021 (Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio) di Bologna.

A partecipare al Contest “La macchina che vorrei”, ideato per gli studenti delle scuole superiori da Agia (Associazione giovani imprenditori agricoli) di Cia-Agricoltori italiani con FederUnacoma e Rete Istituti Agrari Senza Frontiere, la classe 5 A dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR) di Riccia.

Il lavoro, selezionato da una giuria di esperti, è stato scelto su oltre 100 proposte arrivate da 37 Istituti Agrari che con la Rete senza Frontiere riunisce oltre 7 mila studenti in tutta Italia, il giudizio della commissione, estremamente positivo, recita così: “La commissione ha deciso di premiare il progetto MySAS per l’accurata analisi territoriale e l’accattivante grafica futuristica della realizzazione, nel progetto sono rispecchiate a pieno tutte le caratteristiche richieste dal concorso, in primis l’innovazione 4.0 e la robotica, i membri della commissione, inoltre, hanno ritenuto il prototipo, già nello stato attuale, di estrema fattibilità”.

Nel dettaglio, il progetto, denominato My S.A.S. (My Smart Agricultural Sensor) consiste in una macchina agricola cingolata dotata di sensori di ultima generazione che permettono: il monitoraggio, in tempo reale, dei principali parametri fisiologici delle piante, il campionamento di parti di piante erbacee ed arboree e la successiva segnalazione di alterazioni o problematiche di varia natura quali stress abiotici, malattie di natura parassitaria, stato vegetativo della pianta ecc. Una macchina capace di adattarsi a qualsiasi tipologia ti terreno in quanto dotata di cingoli altamente performanti, completamente gestita da remoto e autosufficiente perché alimentata con pannelli fotovoltaici.

La consegna del premio avverrà il giorno 29 ottobre, a partire dalle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’IPSASR di Riccia.