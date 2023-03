Il driver Gianluigi Petrone scalda i motori, si comincia da Limatola

Prima gara della stagione in programma in provincia di Benevento il 26 marzo. Con lui, sulla Peugeot 106 Rally N1600, il giovanissimo navigatore Domenico Laurenzo

Stagione 2023 ai nastri di partenza per il driver Gianluigi Petrone, giovane talento molisano (di Vinchiaturo per la precisione), pronto a bissare la lunga scia di successi che lo ha visto protagonista nel 2022.

Si comincia da Limatola, dove il pilota – insieme al giovanissimo navigatore Domenico Laurenzo – al volante della Peugeot 106 Rally N1600 prenderà parte il 26 marzo al Rally/Slalom organizzato dalla Asd Sannio Motorsport, in provincia di Benevento. La vettura, appartenente al Resicar Sport Team, sarà curata dal Team Manager Addolorato Giancola

Sarà una gara test di inizio stagione per l’equipaggio pronto a scaldare i motori. Ancora in via di definizione il calendario degli eventi, di certo si tratta di più di due gare in due settori, tra slalom e rally.

Nomi e partner di spicco accompagneranno anche per questa stagione il driver Petrone e tra questo non poteva mancare il Quotidiano del Molise, che ha scommesso da un pezzo sul talento del pilota molisano.