Il driver Gianluigi Petrone a Imola con ‘Oraigo’ per i test sulla sicurezza stradale

Per la prima volta nella storia l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola aperto in notturna per ‘ospitare’ i test sulla sicurezza stradale.

Tra i vari piloti chiamati in causa anche il giovane driver di Vinchiaturo Gianluigi Petrone. Oraigo, l’azienda responsabile dello studio, ha progettato e messo a disposizione di piloti e co-piloti attrezzature di ultima generazione a scopo di fornire una maggiore sicurezza durante la guida: si tratta di un dispositivo capace di rilevare i colpi di sonno ed erogare una vibrazione in grado di svegliare l’utente immediatamente e riportarlo in una situazione di veglia qualora il colpo di sonno si presentasse.

I driver sono stati messi a dura prova durante la notte con diverse sessioni di guida a bassissima velocità per tenere sotto controllo la situazione riguardante i colpi di sonno durante la guida.

Soddisfazione e tanta esperienza acquisita – soprattutto in chiave di prevenzione durante la guida – il commento di Petrone: “E’ stata davvero un’esperienza particolare, mettersi alla prova in una situazione molto delicata, ma in totale sicurezza, è stato formativo. Dopo i test il mio consiglio è di fermarsi e riposarsi non appena si avverte il minimo sentore di sopraggiunta della sonnolenza mentre si è al volante. Andare oltre è davvero molto pericoloso sia per voi che per altre persone”.