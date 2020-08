Lutto in casa Saia in Agnone per la prematura scomparsa del dr. Nicolino, funzionario dell’Archivio di Stato di Isernia. Persona per bene ed assai gentile, Nicolino Saia lascia in tutti tanta amarezza nel ricordo della sua naturale cortesia. Nel pomeriggio di sabato 29 si svolgeranno i funerali nella chiesa madre di Agnone, cui seguirà la tumulazione nel cimitero comunale. Alla famiglia Saia le sentite condoglianze della nostra testata.