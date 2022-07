Il dottore-bodybuilder Vincenzo Alfano taglia un altro traguardo

Il campione bodybuilder campobassano Vincenzo Alfano ha vinto l’ennesima gara, questa volta non agonistica: discutendo la tesi «I benefici dello sport per lo sviluppo di se stessi ed una miglior autostima» ha brillantemente concluso gli studi in Scienze Motorie e Sportive presso si è laureato presso l’Università e-campus, percorso iniziato presso l’Università degli Studi del Molise.

Da papà Gianni, mamma Antonella e dal fratello Mattia le migliori congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto alle quali si associa Il Quotidiano del Molise