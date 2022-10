Il dottor Santoro nuovo “primario” di Urologia, Florenzano: «E’ già al lavoro»

«Ho appena firmato il contratto da responsabile del reparto di Urologia – ha scritto il dg Arem Oreste Florenzano – che il dottor Pasquale Santoro è già al lavoro, con la voglia di fare che lo contraddistingue sempre.

Da nuovo “primario”, sarà la guida per i medici che costituiranno l’ossatura del reparto da qui ai prossimi anni. Un bravissimo maestro, di grande esperienza, e, per giunta, in una branca della medicina che sta avendo uno sviluppo sempre più forte, oltre che una richiesta costantemente in crescita.

Come è avvenuto per i primari che lo hanno preceduto, mi sento orgoglioso di questo altro passo, soprattutto perché, da direttore generale, credo fermamente nella necessità di una organizzazione forte, coesa ed evidente.

Un reparto che ha una guida certa è un reparto che lavora meglio, che ha un punto di riferimento e che può dare risposte migliori ai pazienti. Per questo motivo stiamo portando avanti i concorsi per “primari” con la stessa attenzione che riserviamo a quelli per trovare nuovi medici.

Buon lavoro al dottor Santoro e a tutto il reparto»