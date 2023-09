Il dottor Modugno lascia Campobasso, la gratitudine e il rammarico dei pazienti

Il responsabile del reparto di Chirurgia Vascolare del Responsible Research Hospital (ex Gemelli Molise), il dottor Pietro Modugno, lascerà il suo incarico nella struttura di contrada Tappino a Campobasso e anche i tanti pazienti che ha o che sono stati in cura da lui. Una di loro, a nome di tutti, attraverso il nostro giornale ha voluto esprimere gratitudine e stima al dottor Modugno, ma anche rammarico per la sua partenza: «Un grande medico, ma soprattutto una persona sempre disponibile e pronta a mettersi a disposizione di tutti con l’ascolto e i consigli dettati dalla sua grande umanità e professionalità. Si divide con grande senso del dovere tra sala operatoria e ambulatorio per dare a chiunque, nel più breve tempo possibile, le risposte che cerca instaurando un rapporto di grande confidenza e rispetto tanto che molti hanno evitato l’amputazione degli arti proprio grazie alle sue cure».

Di qui, l’onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ricevuta il 2 giugno 2019, in occasione della Festa della Repubblica, dal Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. «Sono arrivato a Campobasso nel 2003 – ebbe a ricordare il dottor Modugno in quella giornata – provenendo dal Policlinico Universitario A. Gemelli dove mi ero specializzato in Chirurgia Vascolare e dove lavoravo già da un paio di anni. Sicuramente ero e, ancor di più adesso, sono animato da una voglia di cercare di fare una buona chirurgia vascolare per i cittadini molisani. In questo ognuno di voi è stato ed è fondamentale realizzando quel processo di integrazione che si “attua sulle gambe degli Uomini” tramite la buona volontà, disponibilità e collaborazione, mettendo al primo posto l’interesse del paziente». E gli stessi pazienti, come si è appreso, ne sono stati e ne sono testimoni esprimendogli affetto e gratitudine.