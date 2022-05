Il dottor Giancarlo Di Marzo finalmente primario di Chirurgia: firmato il contratto

“Ha firmato poco fa il contratto il nuovo “primario” di Chirurgia, Giancarlo Di Marzo”. Questo il commento del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano che ha continuato: “Medico di valore, profondamente rispettato dalla sua équipe, gestisce uno dei reparti chiave, sicuramente uno dei crocevia dell’ospedale Cardarelli.

Lì ci vai perché devi essere operato. E bene. È con la sua gestione, in continuo confronto con la direzione Asrem, che il reparto sta effettuando un enorme numero di operazioni, recuperando quelle che per anni andavano a singhiozzo, quelle che sembravano impossibili fare (altrove sì, in Molise erano una chimera).

Ieri, quando è stato raggiunto dalla notizia del termine della procedura, era in sala operatoria per una complicatissima operazione gastrica in videolaparoscopia. E’ la prima volta che al Cardarelli viene eseguita un‘operazione così delicata e all’avanguardia.

Ora che è ufficialmente primario, Di Marzio, insieme alla sua équipe, sta avviando un nuovo corso per il reparto di Chirurgia, un’era moderna, all’insegna di interventi di spessore (per evitare di dover andare altrove, visto che ora può essere fatto tutto finalmente al Cardarelli), all’insegna del recupero dei deficit registrati in passato.A Di Marzio e alla sua squadra auguro buon lavoro”.