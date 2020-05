Il dottor Flocco lotta contro il virus e contro le fake news (la lettera)

Il dottor Romeo Flocco da mesi sta lottando, insieme al suo staff, per salvare vite umane. E’ il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. E in quelle terapie intensive, da mesi, sono ricoverati pazienti Covid.

Ora il dottore è stato costretto ad intervenire per fare alcune precisazione e smentire fake news. “Il mondo – scrive il dottor Flocco – è caratterizzato da diverse culture, tradizioni, voci, ma i buoni giornalisti, dovunque si trovino e qualsiasi situazione siano portati ad affrontare, si muoveranno con il proposito di divulgare un principio: un giornalismo intelligente, basato sui fatti, onesto nelle intenzioni e negli effetti, che non serva altra causa se non quella della verità accertabile, e scritto in modo comprensibile per i suoi lettori” – David Randall – Independent on Sunday. Non è sempre così. A volte abili e nascosti manipolatori espongono e spingono singoli blogger o giornalisti indipendenti a divulgare informazioni distorte, fake news, per raggiungere obiettivi molto diversi da quello che il singolo giornalista indipendente si illude di perseguire. Io sono convinto che il malcapitato e manipolato singolo giornalista indipendente sia in buona fede, cioè si illuda di migliorare il mondo con le sue informazioni, ciononostante non è giustificabile nel caso in cui non abbia verificato l’attendibilità delle informazioni distorte che diffonde. Naturalmente la distorsione dell’informazione ha facile presa sui disorientati, per cui le fake news si diffondono a cascata da one-to-many a many-to-many. Per questo Gianrico Carofiglio nel libro “La manomissione delle parole”, in forma molto articolata, invita i navigatori del web ad accorgersi della manipolazione delle parole. Per questo perverso meccanismo i persuasori occulti spingono l’ignaro giornalista indipendente a lanciare un dossier con interpretazioni del tutto distorte e strumentalizzate nell’interesse di alcuni. Succede che l’inconsapevole giornalista scriva sui social-media “il Direttore Generale dell’ASREM ha elargito 30mila e 930 euro al primario facente funzione del reparto di rianimazione del Cardarelli”. FALSO! La somma indicata non è stata mai elargita al primario, è stata attribuita a n. 9 anestesisti, che hanno garantito le attività di Anestesia e Rianimazione scegliendo di erogare, chi più, chi meno, ore lavorative supplementari, oltre l’orario di lavoro. Infatti i 9 Anestesisti, ogni settimana, in attesa dell’assunzione di nuovi Anestesisti, erogano n. 596 ore lavorative, mentre il loro orario settimanale normale dovrebbe essere di n. 342 ore, cioè in 9 lavorano per 16 anestesisti. C’è da aggiungere che tutti i medici di tutti i reparti ospedalieri con deficit di organico usufruiscono dell’istituto dell’attività aggiuntiva. Succede che lo strumentalizzato giornalista scriva “È da sottolineare che il Cardarelli nel periodo dell’emergenza Covid ha ridotto tutte le attività del 75%”. FALSO! L’attività chirurgica complessiva, per ovvi motivi legati alla Pandemia più grave della storia moderna del nostro pianeta, è stata ridotta rispetto al 2019 del 28 %. Inoltre gli Anestesisti sono stati oberati da una notevole mole di lavoro, con eccesso di orario lavorativo, necessaria per gestire l’emergenza dei pazienti Covid molisani ed extra-regionali curati in Rianimazione. Succede che l’ingenuo giornalista scriva “i bene informati parlano di promozioni promesse ai facenti funzione allineati e incarichi concessi dell’Asrem a familiari e amici degli amici” FALSO! Strano che il presunto giornalista si esponga riportando affermazioni aleatorie dei bene informati, sicuramente influenzato da abitudini del passato e dal modo di pensare dei manipolatori. C’è da dire che, se vengo indicato nominativamente, non si può certamente dire che io sia allineato, ma forse in grado di pensare autonomamente. Sicuramente non è stato mai avvantaggiato chi si assume tutte le responsabilità da Direttore da 11 anni, senza la relativa retribuzione, senza l’espletamento del dovuto concorso, perché la nostra regione è in piano di rientro. Se poi si vuole verificare se ci siano stati vantaggi per alcuni, forse dobbiamo guardare ai fatti, alle anomalie, alle parzialità e alle eccezioni già realizzate. Succede che l’incauto giornalista scriva “Intanto Florenzano ha premiato coloro che lo difendono pubblicamente con interviste che si contrappongono a tutti gli altri primari firmatari di ben due esposti indirizzati al Direttore generale dell’Asrem”. FALSO! Chi è stato intervistato si è esposto di persona, senza nascondersi, su invito delle redazioni giornalistiche, senza difendere nessuno, senza entrare in contrapposizione con alcuno, ma raccontando solo i fatti oggettivi. Ma forse abbiamo impiegato già molto del nostro tempo a parlare di manipolatori, persuasori occulti e strumenti del gioco perverso. “I giornalisti seguono e descrivono gli eventi. Naturalmente è sbagliato quando magari cercano di crearli in laboratorio, perché poi questi influenzino i processi. Non è compito del giornalista. Il compito del giornalista è quello di raccontare la realtà, fornire un servizio ai propri lettori” – Ferruccio De Bortoli – Poteri forti (o quasi). Fortunatamente – ha concluso il dottor Flocco i lettori hanno senso critico e conoscono bene la realtà”.