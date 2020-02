Il dormire bene protegge la salute dei bambini

di Luigi Castellitto



La qualità e la quantità di sonno possono aumentare il rischio di ansia, depressione, comportamento impulsivo e scarso rendimento cognitivo nei bambini, secondo una nuova ricerca.

Gli stati del sonno sono dei processi importantissimi poiché supportano la riorganizzazione dei circuiti cerebrali, per questo il dormire è tanto importante per gli adulti e soprattutto per i bambini, il cui cervello è ancora in netta fase di sviluppo.

Gli autori dello studio hanno analizzato la relazione tra durata del sonno e struttura del cervello, ed è venuto fuori che sintomi di depressione, ansia, impulsività e rendimento cognitivo scarso erano associate a un tempo di sonno più breve.

Dunque, la quantità di sonno raccomandata per i bambini dai 6 ai 12 anni è di 9-12 ore, tuttavia i giovanissimi vanno molte volte incontro a disturbi del dormire, a causa della sempre maggiore richiesta di tempo da parte di impegni quali la scuola, le attività sociali e sportive, e del grande utilizzo dei dispositivi elettronici.

I risultati hanno dimostrato un alto punteggio totale circa i problemi comportamentali per i bambini con meno di 7 ore di sonno, maggiori vantaggi in campo cognitivo nei piccoli che dormivano dalle 9 alle 11 ore a notte.