Il divario Nord-Sud tende a diminuire nel 2023 in termini di crescita del Pil, ma i salari non accennano ad aumentare

Nel 2022 si sono registrati livelli di salario paragonabili a quelli del 2008 nonostante le previsioni favorevoli dell’economia e il Sud registra i dati peggiori

di Giusy Spadanuda

Il Pil italiano registrerà una crescita dell’1,1% nel 2023, di cui lo 0,9% si stima sarà dovuto al Mezzogiorno e per l’1,2% al Centro-Nord. È questo quanto emerge dall’ultimo Rapporto Svimez, l’associazione privata che si occupa dell’approfondimento di tematiche relative allo sviluppo industriale nel Meridione.

La Svimez misura un divario assottigliato tra Nord e Sud rispetto agli anni precedenti, di soli 3 punti, e che si presume potrebbe essere facilmente colmato se i fondi previsti dal Pnrr venissero utilizzati integralmente. Secondo questo scenario, infatti, la crescita del Sud potrebbe arrivare a superare i livelli del Centro-Nord, sia per il 2024 che per il 2025, arrivando ad un tasso di crescita dell’1,4 e 1,2% rispettivamente. Dati che suggerirebbero un aumento anche dei salari, se non proporzionato, quanto meno in linea, e invece pare che così non sia!

Secondo lo stesso Rapporto, in Italia 3 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l’ora lordi e solo 1 milione di questi vive al Sud, inoltre 1 su 4 lavoratori è occupato a tempo determinato da più di 5 anni, ossia quasi il doppio rispetto alle altre regioni italiane! Dati che vengono confermati dall’indagine Eurofund, l’agenzia europea che studia le politiche e i fattori per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, che per il 2023 indica nell’Italia la nazione Ue come quella con gli stipendi mediani più bassi tra i Paesi dove manca una politica di salario minimo, riferiti ai 10 lavori meno retribuiti per un valore che si aggira intorno ai 1.240 euro mensili. Uno stipendio, seppur inferiore ai 1.700 euro minimi della Francia, che riceverlo rappresenterebbe un grandissimo passo in avanti rispetto per moltissimi lavoratori specialmente nel Mezzogiorno.

In particolare, la notizia più scioccante del Rapporto è che sebbene gli stipendi presentino una tendenza stagnante generalizzata lungo tutta la Penisola tra il 2008 e il 2019, al Sud il trend è decisamente negativo: nel 2022 le retribuzioni sono state inferiori a quelle del 2008 di circa il 3% al Centro-Nord e del 12% al Sud. Insomma, il Pil cresce, il Mezzogiorno spinge questa crescita con dei ritmi in linea con gli andamenti europei, ma lo stipendio diminuisce sempre più.