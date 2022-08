Il distributore automatico che parla in dialetto campobassano

Può piacere o meno, può risultare simpatico o eccessivo, sta di fatto che non passa inosservato nel capoluogo il distributore automatico di carburante che ‘parla’ in dialetto campobassano. Una trovata pensata da uno dei più grandi colossi del settore, probabilmente messa in pratica anche per strappare un sorriso agli utenti che si riforniscono quotidianamente, visto il particolare periodo storico che vede i prezzi di benzina e gasolio schizzare alle stelle e ammorbidirsi, ma non troppo, dopo il taglio alle accise varato e prorogato dal Governo.