Il disavanzo regionale schizza a 494 milioni: i molisani i più indebitati con 1700 euro a testa

La sezione regionale della Corte dei Conti ha emesso il giudizio di Parificazione sul Rendiconto Generale 2021: peggiora il comparto Sanità con l’Asrem in perdita di 54,2 milioni e un deficit complessivo di 122

Su ogni molisano residente grava una quota di disavanzo regionale di circa 1.700 euro – la più alta tra quelle delle Regioni a Statuto ordinario – su un totale di circa 494 milioni di euro risultanti della proposta di Rendiconto 2021 approvata dalla Giunta regionale. È quanto si legge nel giudizio di Parificazione sul Rendiconto Generale dell’Esercizio 2021 stilato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La cerimonia si è tenuta nel Salone d’Onore del Palazzo del Governo, in piazza Gabriele Pepe, a Campobasso, alla presenza dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale e delle più alte cariche istituzionali.

Dopo il saluto e l’intervento di apertura del presidente della Sezione di controllo, Lucilla Valente, i Magistrati Istruttori, Domenico Cerqua, Ruben D’Addio ed Emanuele Petronio hanno riassunto gli esiti delle verifiche condotte sulla gestione 2021dell’Ente Regione e dell’intero sistema Molise e sul rendiconto approvato dalla Giunta Regionale. In seguito, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per il Molise, presidente Salvatore Nicolella, ha tenuto la sua requisitoria.

Tra gli ambiti considerati, infatti, è emerso che “la quota di disavanzo pro capite – si legge nella relazione – che grava sulla popolazione residente nel confronto con le altre regioni italiane, si attesta a euro 1.698,48 per abitante, in crescita rispetto al 2020 (in cui era pari a 1.662,27) e superiore alla quota per abitante di tutte le regioni a statuto ordinario”.

Per quanto concerne la sanità, “l’emergenza ha impattato su un sistema sanitario regionale in risalente, costante, squilibrio finanziario ed economico-patrimoniale”. Il risultato di esercizio 2021 dell’Asrem “ha registrato una perdita di euro 54.249.796, 64 in crescita rispetto all’esercizio precedente”. Permane anche “una complessiva perdita degli esercizi fino al 2020 ancora non coperta pari a – 87,343 milioni di euro, con una proiezione che – tenendo conto degli esiti negativi della gestione 2021 – aumentava il deficit al 31 dicembre 2021 a – 121,977 milioni di euro”.

Infine, sulla questione del momento, ovvero i rapporti con i privati accreditati, è stato evidenziato che “nell’ambito del risultato 2021 rilevano accantonamenti per extrabudget fatturato e non contabilizzato pari a 37,29 milioni di euro”. Pertanto, “le prestazioni dei privati accreditati hanno determinato un continuo contenzioso con i privati” che potrebbe andare avanti ancora per molto.