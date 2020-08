Il dirigente Genovese: «Artistico, riapertura fortemente in dubbio»

«Nonostante le continue sollecitazioni trasmesse alla Provincia nessuna azione è stata compiuta»

«La scrivente dirigenza – si legge in una nota a firma del dirigente Sergio Genovese – segnala la preoccupante situazione rispetto agli accordi intrapresi con l’Ente Provincia di Campobasso, che dovevano determinare la possibilità di occupare nuovi spazi all’interno degli edifici in dotazione, per assicurare il rispetto di tutte le norme sanitarie arati covid. Inoltre appare altresì critica la situazione dell’edificio del Liceo Artistico di Via Scardocchia che ha una parte di tetto da sistemare poiché una semplice pioggia scarica acqua all’interno di alcune aule. Nonostante le continue sollecitazioni trasmesse all’Ente in questione, a pochissime settimane dalla riapertura, alla data odierna, nessuna azione è stata compiuta con la conseguenza che tutte le programmazioni concordate rischiano seriamente di essere gravemente inficiate dai ritardi degli interventi necessari. Restando tale situazione la possibilità di riaprire la Scuola in presenza rimane fortemente in dubbio con tutti i disagi per studenti e famiglie».