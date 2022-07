Il direttore della Treccani Massimo Bray, già ministro della Cultura, in Molise il 23 luglio

Sarà a Macchiagodena per la presentazione del libro “Non solo per amore – in memoria di Francesca Morvillo”

Il Direttore della Treccani Massimo Bray, già Ministro della Cultura, sarà a Macchiagodena sabato 23 luglio alle ore 18.00 in Piazza De Salvio, per la presentazione del libro “Non solo per amore – in memoria di Francesca Morvillo”.

Il libro racconta la ricca personalità della magistrata Francesca Morvillo, uccisa a Capaci il 23 maggio 1992 insieme al suo sposo Giovanni Falcone e agli uomini della scorta, per il valore delle sue idee, per il coraggio delle sue scelte in difesa dello Stato e della legalità.

Alla presentazione oltre al direttore della Treccani, sarà presente la curatrice del libro Cetta Brancato e la giornalista de “Il Mattino” Nadia Verdile.

Foto: Repubblica.it