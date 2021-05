Il Dio fatto uomo, l’uomo fatto Dio!

L’Ascensione: una solennità che assieme al Natale, la Pasqua e la Pentecoste, è fra le più importanti. Il mistero che celebra attualizza come l’umanità di Gesù, mai disgiunta ne confusa con la sua divinità, ascende nel mistero della Vita Trinitaria. Proprio questo evento ha innestato tutti noi nel cuore di Dio, facendoci veri “figli adottivi” e quindi “coeredi di Cristo” (cfr Rm 8,14-17), colui che si è fatto nostro fratello maggiore e primogenito dei risorti. Cristo ascende al Padre “per prepararci un posto” (cfr Gv 14,2-4) e mandarci lo Spirito Santo (Gv 14,16.). Attraverso il suo “salire al Cielo” l’umanità di Gesù trascende i limiti dello spazio e del tempo, altrimenti invalicabili, permettendo a tutti noi, nel giorno della resurrezione, la possibilità di fare altrettanto, se l’accogliamo e rimaniamo in lui.

+In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.+

Tutto il mondo deve essere allietato dalla Buona Novella: proprio questa è la madre di tutte le missioni; si consideri però che il mandato di Gesù non vuole avallare il proselitismo (cfr Mt 23,15). Infatti, il Vangelo non è una dottrina, ma Dio stesso che abita, agisce e viene “comunicato” con la forza dello Spirito, attraverso i suoi annunciatori. Marco usa il termine “creatura” e non semplicemente uomo; volendo potremmo intendere questa scelta di termini come un segno della Volontà Divina di attuare la salvezza non solo per l’uomo, ma per l’intero cosmo (cfr Rm 8, 20-21).

+Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.+

La Salvezza è una fonte d’acqua viva che sgorga per chiunque voglia attingerne (cfr Gv 4,13-14); solo chi non la vuole ne resterà escluso, proprio come l’acqua di un torrente irrora e feconda il terreno che l’accoglie, ma lascia asciutti e aridi al loro interno i sassi che incontra sul suo cammino. Quella di Gesù non è dunque una minaccia, ma un accorato avvertimento che sprona l’umanità a desiderare la redenzione con tutto il cuore. Ognuno di noi ha come destino la resurrezione, tuttavia Dio creandoci, per non fare di noi dei burattini, ci ha concesso la libertà e questo implica la terribile possibilità di poter rifiutare il dono della Grazia: si tratta del cosidetto libero arbitrio. Può davvero l’uomo essere così folle da desiderare l’inferno? Anche difronte all’estrema supplica paterna che Dio ci rivolgerà quando appariremo davanti a Lui ? (cfr. Lc 15, 28). Questo è un mistero che la nostra fragile ragione deve rispettare.

+Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno»+

Gesù descrive i frutti della Pentecoste. Da notare come Dio gioca meravigliosamente con gli elementi preesistenti della sua rivelazione. la Pentecoste infatti, oltre a essere la festa della Torah (la Legge di Dio) è il giorno in cui si rendeva grazie al cielo per il nuovo raccolto attraverso l’offerta delle primizie. I “miracoli” sono infatti i primissimi segni del Regno di Dio, eventi eccezionali che con l’avvento definitivo del Messia saranno l’ordinarietà; ciò perché la morte sarà sconfitta; ogni malattia sarà sanata; tutto il cosmo loderà Dio; no ci saranno guerre o disastri naturali. Questi segni servono inoltre a farci capire che Dio è in mezzo a noi e che Cristo continua a camminarci accanto.

+Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.+

Gesù scompare dalla vista degli occhi, ma continua a farsi vedere da quelli interiori. La Chiesa da allora continuerà a riconoscere le sue parole nei profeti che hanno popolato e popoleranno ogni epoca fino all’orizzonte dei tempi.

+Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.+

L’ascensione al cielo è il preludio della Pentecoste, Gesù, illuminandoli con la luce della resurrezione, ha cancellato dai cuori dei discepoli quel senso di abbandono che li attanagliava dal giorno della sua passione. Anche oggi Egli non ci lascia soli, infatti, se lo vogliamo, verrà a rispondere a quello strano e irriducibile senso di solitudine che agita il cuore di ciascuno. Asceso al cielo, il Maestro non dovrà più percorrere nessuno spazio per raggiungerci, egli ha infatti il dono dell’ubiquità, a noi non resta che far silenzio è ascoltare

Felice Ascensione.

*(immagine sulla volta della Cappella dell’Ascensione – San Marco -Venezia)

Fra Umberto Panipucci