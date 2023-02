Il Diavolo di Tufara sfila al Carnevale di Venezia davanti a migliaia di persone

Gli organizzatori su facebook: oggi è accaduto qualcosa di indescrivibile, un carico di emozioni senza precedenti ed eguali”

C’era anche un pezzo di Molise al Carnevale più importante d’Italia. Il Diavolo di Tufara – simbolo del contrasto tra la vita e la morte, il bene e il male, una delle massime espressioni del folklore molisano legato al Canevale – ha sfilato per le strade della città veneta in un’atmosfera magica, in cui danze e riti del territorio sono sono uniti per dare vita ad uno spettacolo unico. Parliamo dei “Carnevali della Tradizione”: dieci gruppi, 200 figuranti, che hanno sfilato in piazza San Marco. Sette le regioni rappresentante: Puglia, Sicilia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Basilicata, Calabria, Sardegna. E ovviamente il Molise, con il suo Diavolo.

“Oggi è accaduto qualcosa di indescrivibile – scrivono gli organizzatori – Un carico di emozioni senza precedenti ed eguali.

Camminare e sfilate a Piazza San Marco, nella città che rappresenta il Carnevale nel Mondo, è straordinario. La nostra motivazione è stata e sarà sempre quella di far conoscere a più gente possibile la nostra tradizione, e non c’è palcoscenico migliore di questo. Ci riempie il cuore di gioia vedere lo stupore e l’orgoglio dei nostri compaesani e non, che ci ammirano e seguono ovunque. Grazie a tutti per il supporto”.

“Immaginate cosa può significare per un ragazzo “da ficurell” avere la possibilità e l’onore di rappresentare la propria maschera a Venezia – il commento di Gianpiero Farnese su facebook – nel Carnevale più importante d’Italia, davanti a migliaia di persone. Un’emozione indescrivibile che ti riempie il petto d’orgoglio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”.

Video e foto: pagina facebook “Il Diavolo di Tufara”