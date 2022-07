Il diario della crisi, ogni giorno tutte le novità con Il Quotidiano del Molise: posto sicuro per Tartaglione e Di Sandro

Si vota, partiti in agitazione per le elezioni politiche anticipate. Facciolla e Cerroni i favoriti per il Pd

Ieri sera, dopo le dimissioni di Draghi, in due, tra i politici molisani, hanno già stappato la bottiglia di champagne che avevano conservato in cantina per le occasioni speciali: Annaelsa Tartaglione e Filoteo Di Sandro. Sono loro due, su decine di pretendenti o aspiranti, gli unici sicuri di essere candidati e, quasi sicuramente, anche eletti. Il motivo è semplice, con il Rosatellum, al centrodestra, come al Centrosinistra, spetta una candidatura al maggioritario Camera e una al maggioritario Senato. Per legge, c’è da rispettare la parità di genere, per cui – data la giovane età della coordinatrice regionale di Forza Italia – a lei toccherà la candidatura alla Camera, in rappresentanza della coalizione al maggioritario. Discorso simile per il Senato, dove per logica, se Forza Italia avrà avuto la Camera, Palazzo Madama spetterà ad un rappresentante del partito della Meloni. Tutti i pronostici dicono Di Sandro, coordinatore regionale, con altissima percentuale, anche se tecnicamente la candidatura potrebbe soffiargliela Quintino Pallante. Sceglierà la Meloni, ma tutto fa pensare che Di Sandro sia il favorito. Questo per i due collegi blindati del Centrodestra nel maggioritario a Camera e Senato. Sull’altro fronte, viene facile pensare che al maggioritario di Palazzo Madama il favorito sia il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, per la quota rosa la favorita per Montecitorio è Caterina Cerroni, di Agnone, segretaria nazionale dei Giovani Pd. Difficile pensare che la Fanelli abbandoni l’obiettivo di puntare alla candidatura alla presidenza della Regione nel 2023. Per i collegi del Proporzionale, discorso a parte, qui arrivano decine di candidature, ma è prematuro parlarne. Oggi si parla solo di maggioritario, ovvero dei collegi dove si viene presentati dalla coalizione e, quindi, l’elezione è praticamente garantita. Per Toma, invece, porte chiuse, le indiscrezioni romane del partito Berlusconiano sono negative: non è iscritto a Forza Italia e deve concludere il suo mandato da presidente. Intanto sia Annaelsa Tartaglione che Aldo Patriciello, dopo i distinguo di Brunetta e Gelmini, che hanno detto addio a Berlusconi, confermano entrambi la loro fedeltà alla casa madre di Forza Italia. La Tartaglione ci tiene anche a chiarire che Forza Italia avrebbe continuato a sostenere Draghi, ma a patto di sganciare il Movimento Cinque Stelle, che è stato all’origine della sconquasso. Ma nel diario della crisi ci sono novità ogni minuto e, da oggi, il Quotidiano vi informerà ogni giorno con tutte le news e le indiscrezioni. (Redis)