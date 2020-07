Il dialetto termolese “superstar” approda al Tgindialetti (video)

Termoli approda al Tgindialetti, il primo notiziario interregionale al mondo. L’iniziativa ha visto protagonista Sebastiano Di Pardo, uno dei rappresentanti di quella termolesità che vuole portare avanti le radici culturali della propria terra. Il termolese, infatti, non è solo un dialetto. Nasce per essere un “manifesto dell’essere Termolesi”, come più di qualcuno l’ha sempre definito. E Di Pardo è uno dei più grandi rappresentanti locali della termolesità. E così insieme a Pierfrancesco Citriniti di “Propaganda Live” (anche lui termolese doc) e alla collaborazione di Antonio Carmosino, è nato un tg che parla di Termoli e della propria “lingua madre”. GUARDA IL VIDEO