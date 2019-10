Gli studiosi della materia sostengono che il Diabete mellito rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie a livello planetario. Le persone affette da Diabete in tutto il mondo sono oltre 400 milioni, mentre erano circa 100 nel 1980. Si prevede che nel 2025 avremo oltre 700 milioni di diabetici. In Italia, è affetto da Diabete oltre il 9% della popolazione adulta pari a circa 6 milioni di soggetti di cui almeno 1 milione non sanno di esserlo (prediabete). L’elevata incidenza di Diabete e prediabete di conseguenza va ad elevare pesantemente i costi sanitari. Nel nostro Paese i costi diretti sono stati calcolati in 15 miliardi di euro per anno, pari al 13% del Fondo Sanitario Nazionale. A questi vanno aggiunte le spese sostenute direttamente dai malati, valutate in 3 miliardi, ed i costi indiretti stimati nella misura di 12 miliardi. Si configura quindi una vera e propria emergenza che impone costi altissimi sia per i singoli individui sia per lo Stato e quindi con la necessità urgente di mettere in campo una efficace politica di prevenzione.

A questo scopo Lions International Italia ha fondato l’AILD (Associazione Italiana Lions Diabete). Questa ha concentrato la sua attività nei due obiettivi fondamentali: 1) la prevenzione del Diabete Mellito e delle sue complicanze e 2) la ricerca di modelli di terapia del Diabete di tipo 1 più efficaci di quelli oggi disponibili (spt solo insulina). Per l’educazione dei cittadini e la prevenzione primaria l’AILD ha preparato e diffuso nelle sedi di aggregazione sanitaria e presso tutti i Club una locandina contenete i messaggi principali volti alla sensibilizzazione della popolazione ‘normale’.

Il Lions Club di Isernia, rispondendo a queste esigenze di educazione e prevenzione, in occasione della manifestazione sportiva CORRISERNIA, ha organizzato uno staff medico all’interno di un gazebo per distribuire il materiale informativo ed effettuare il primo semplicissimo esame di valutazione della glicemia.

“Si sono presentate spontaneamente oltre 130 persone di ogni età – ha dichiarato il Dott. Davide Tagliaferri, responsabile tecnico dell’iniziativa – alle quali abbiamo rilasciato un attestato delle loro condizioni risultanti dall’esame. Anche se le condizioni alimentari del momento in qualche caso non erano ideali – ha concluso Tagliaferri – si è riscontrata una bassa incidenza dei valori preoccupanti della glicemia. Possiamo ritenere, quindi, che le condizioni di salute di quel gruppo sono molto soddisfacenti”. “Abbiamo colto l’occasione della manifestazione sportiva CORRISERNIA, seguita tradizionalmente da tantissima gente – ha dichiarato Mario Fuschino, Presidente del Lions Club Isernia – proprio per cominciare a sensibilizzare un ambiente ben predisposto alla salvaguardia della salute. L’esperienza è stata molto positiva, per essere la prima – ha concluso il Presidente Fuschino – abbiamo riscontrato grande soddisfazione delle persone che ci hanno chiesto di potersi sottoporre all’esame. In futuro sicuramente la ripeteremo, cogliendo altre occasioni, anche informando preventivamente i cittadini e portando miglioramenti all’organizzazione”.