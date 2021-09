Il diabete è un’emergenza sanitaria, il Lions Club Isernia: “Sensibilizzare i cittadini”

«Non puoi porre fine a tutte le sofferenze dell’umanità, ma puoi alleviare i problemi di una persona per volta e non da solo». Questo è lo spirito dei Lions, secondo il suo nuovo Presidente internazionale, Douglas X. Alexander, da quando è nata questa Associazione più di 100 anni fa. Con questo spirito è diventata la più grande organizzazione umanitaria del Mondo. E notando che uno dei fenomeni più rilevanti della nostra società è la diffusione del diabete, ha deciso di porre un’attenzione particolare a questa malattia che colpisce oltre 422 milioni di persone sulla Terra, di cui 4 milioni in Italia con 1 milione che non ne è consapevole.

Il Lions Club di Isernia, pur nelle sue limitate possibilità, si è mobilitato con quasi tutti i suoi iscritti ed ha organizzato uno staff medico all’interno di un gazebo perfettamente attrezzato per effettuare il primo semplicissimo esame di valutazione della glicemia in occasione della manifestazione sportiva Corrisernia. In mattinata il Dott. Enrico Caranci, chirurgo dell’ospedale di Isernia, ha dispensato i primi importanti consigli e nel pomeriggio il Dott. Fernando Crudele, Presidente dell’Ordine dei Medici di Isernia, coadiuvato da infermieri, giunti con ambulanza di sicurezza, ha consegnato i referti medici e dato suggerimenti alle persone che manifestavano qualche segno di preoccupazione.

«Si sono presentate spontaneamente circa 150 persone di ogni età – ha dichiarato il Dott. Fernando Crudele – anche se le condizioni alimentari del momento in qualche caso non erano ideali – ha aggiunto il Dott. Crudele – si è riscontrata una bassa incidenza dei valori preoccupanti della glicemia. Possiamo ritenere, quindi, che le condizioni di salute di quel gruppo sono molto soddisfacenti e solo in qualche caso è stato suggerito di approfondire gli accertamenti. In ogni caso questa esperienza ha dimostrato – ha concluso il dott. Crudele – che è indispensabile conoscere a fondo lo stato generale di salute della popolazione e iniziative simili andrebbero realizzate con continuità”.

“La manifestazione sportiva Corrisernia è seguita tradizionalmente da tantissima gente – ha dichiarato Luciano Scarpitti, Presidente del Lions Club Isernia – proprio per questo abbiamo voluto cominciare a sensibilizzare un ambiente ben predisposto alla salvaguardia della salute. L’esperienza è stata molto positiva, dopo la grave prova, ancora non conclusa, del covid – ha aggiunto il Presidente Scarpitti – ed abbiamo potuto riscontrare una grande soddisfazione delle persone che ci hanno chiesto di potersi sottoporre all’esame. In futuro sicuramente la ripeteremo, aderendo sempre più all’attività di sensibilizzazione che sta portando avanti la nostra Associazione internazionale. Scopo fondamentale della nostra iniziativa è l’educazione dei cittadini”.

A questo scopo Lions International Italia ha fondato l’AILD (Associazione Italiana Lions Diabete). Questa ha concentrato la sua attività nei due obiettivi fondamentali: 1) la prevenzione del Diabete e delle sue complicanze e 2) la ricerca di modelli di terapia del Diabete di tipo 1 più efficaci di quelli oggi disponibili.